Serie D. Bomber Spagna resta alla Civitanovese

Stefano Spagna resta alla Civitanovese. Definita la trattativa tra l’attaccante classe 1992 e la società, nonostante i rumors delle ultime ore riferissero di un interessamento da parte della Maceratese. Una bella notizia, dunque, per gli sportivi rossoblù, che più volte lo hanno osannato nell’arco del campionato vinto di Eccellenza.

Arrivato nel club rivierasco nella scorsa estate, il bomber di origini salentine è stato protagonista di un grande finale di stagione, siglando le reti decisive per la vittoria finale del torneo da parte della formazione allenata da Sante Alfonsi. Suoi, infatti, due dei tre gol nel penultimo match contro il Monturano (terminato 0-3, ndr) e quello decisivo, dagli undici metri, all’ultima di campionato, contro la Jesina. Un epilogo felice, quello di bomber Spagna, a dispetto di un inizio di stagione assai sfortunato: dalla prima giornata fino a dicembre, l’ex giocatore del Porto D’Ascoli aveva dovuto fare i conti con una lunga serie di infortuni. Il giocatore è molto legato alla città costiera: oltre alla Civitanovese, dove ha avuto anche una breve parentesi nella stagione 2012-13, Spagna per un periodo ha militato nella Polisportiva Santa Maria Apparente.

Nella prossima stagione farà coppia con Ettore Padovani, la punta classe 1989 proveniente dal Fano, per un reparto che al momento potrebbe essere al completo, dopo gli altri innesti di Matteo Rotondo, Luca Del Moro, oltre alla probabile permanenza di Ramiro Brunet. Restano ancora in piedi, invece, i discorsi legati al nuovo portiere e al possibile ingaggio del centrocampista Leonardo Gentile, le trattative non sono ancora concluse.

Francesco Rossetti