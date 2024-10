Serie D. C’è Balotelli a Palazzolo. La Pro acquista Enock

PALAZZOLO (Brescia)

Enock Barwuah è un nuovo attaccante della Pro Palazzolo. Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società biancazzurra che ha dato il benvenuto all’esperto attaccante classe ‘93, fratello di Mario Balotelli. Barwuah è reduce da due stagioni positive in Eccellenza con Ospitaletto e Rovato ed ha iniziato il campionato nelle fila del Ciliverghe, sempre in Serie D. L’esperienza con i gialloblù (che ora dovranno cercare in fretta una prima punta da affiancare ai giovani attualmente a disposizione di Quartuccio in attesa del pieno recupero del bomber Triglia) è stata di brevissima durata: quattro presenze in campionato, assente domenica scorsa. L’arrivo a Palazzolo di una punta delle potenzialità di Balotelli Junior, in un reparto che già può contare su un bomber sempre verde come Ceravolo e sul talento di Tremolada, non solo mette a disposizione del tecnico Didu una “freccia“ importante in più, ma fa capire anche la ferma intenzione del sodalizio palazzolese di lottare sino alla fine per la promozione, nonostante un torneo iniziato con due sconfitte nei duelli in alta quota con Varesina e Pro Sesto e con il combattuto pareggio nel derby con il Desenzano. Un avvio non certo pari alle attese per la Pro Palazzolo che, domani alle ore 18, ospiterà la Folgore Caratese. I biancazzurri, al momento, sono a sei punti di distanza dalla Varesina capolista, dopo cinque giornate. Uno svantaggio che, comunque, a Palazzolo sono decisi a cancellare e, per questo, sono pronti a varare la super coppia Ceravolo-Barwuah, con il neo-arrivato che sarà chiamato a confermare pure in Serie D il felice rapporto con il gol messo in mostra negli ultimi due anni in Eccellenza: 21 centri col Rovato, 20 con l’Ospitaletto. In maglia Pro il nuovo acquisto (che ha scelto il numero 90) dovrà trovare anche quella continuità che troppo spesso è mancata nel corso di una carriera che l’ha visto protagonista di numerose avventure (sia in Italia che all’estero), senza però mai riuscire a far vedere tutto il suo valore. Luca Marinoni