Serie D. Conti squalificato per 4 giornate: "Chiedo scusa, ma sono troppe»

Due partite nel giro di pochi giorni attendono il Fossombrone. Domenica ci sarà la trasferta a L’Aquila e poi giovedì 28 marzo la gara casalinga contro il Campobasso primo in classifica. Per questi due impegni e altri due (se non verrà ridotta la squalifica come si spera) mancherà il capitano Massimo Conti, colpito pesantemente (4 giornate) dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione nel finale con il Chieti (dopo un possibile rigore non assegnato). "È un’espulsione meritata – dice Conti – ho avuto una reazione brusca, però senza offendere o attaccare direttamente sul personale il direttore di gara, credo che quattro giornate siano eccessive, perché ho solo protestato, sicuramente in modo esagerato, per una scelta arbitrale".

"L’espulsione è giusta – ribadisce Conti – sono andato anche a scusarmi con l’arbitro a fine partita, ma non è servito a nulla, ho ammesso il mio errore ma non credo di meritarmi 4 giornate, ogni partita ci sono errori da parte di giocatori o arbitri, ma alla fine siamo sempre noi a pagarne la conseguenza con maxi squalifiche, in più sento poco rispetto per la società che quando si parla di squalifiche riceve sempre il massimo. Ho chiesto scusa alla società, allo staff e soprattutto a miei compagni, ora vorrei farlo pubblicamente scusandomi con tutti i tifosi forsempronesi e con il Botty club, che ripongono tanta fiducia in me. Da parte mia c’è la ferma volontà di superare questi miei atteggiamenti in campo. Nel chiedere di nuovo scusa a tutti i tifosi statene certi che quando potrò di nuovo mettermi a disposizione del mister darò il massimo per la squadra della mia città". Passando alla prossima partita, L’Aquila viene dalla sconfitta sul campo del Sora per 1 a 0. Ritornando invece alla gara persa con il Chieti c’è del rammarico, come ha sottolineato al termine del match mister Fucili, per il risultato, non certo per la prestazione. Decisamente a debito con la fortuna il team metaurense.

