Serie d. Crema le prova tutte. Danesi esonerato. Squadra a Piccolo. Caccia alla salvezza

CREMA (Cremona)

Stop: si cambia. Il Crema, dopo il ko (0-1) al Voltini contro la Clivense ha sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra mister Andrea Danesi. Una mossa da ultima spiaggia, quella fatta dal presidente Zucchi e dai suoi più stretti collaboratori, per cercare di dare una scossa ai giocatori e provare nell’impresa di agguantare la zona playout (al momento a +6). La classifica dice penultimo posto, 20 punti: piazzamento da retrocessione diretta. Con ancora due mesi e mezzo di campionato e tanti punti a disposizione tutto è ancora possibile.

La dirigenza ha deciso di affidare la squadra a Michele Piccolo (foto), classe 1985, da dicembre allenatore della formazione under 17. Domenica sarà in panchina a Ponte San Pietro contro il fanalino di coda. Un match dove l’unico risultato utile sarà la vittoria per cercare di migliorare leggermente la classifica e iniziare la risalita. Queste le prime parole di mister Piccolo : "Ho vissuto la chiamata del presidente con grande sorpresa e, nello stesso tempo, con tanto entusiasmo. So che non sarà facile, ma le sfide più difficili sono quelle che possono dare le più grandi soddisfazioni. Sono carico al massimo pronto per questa sfida e per dare il mio contributo", la carica del nuovo tecnico. Raffaele Sisti