Serie D, debutto al "Casini» con il quotato Poggibonsi. Rivoluzione Trestina. Calori punta in alto

TRESTINA - La lunga attesa sta per finire: domenica sarà campionato, con il Trestina che ospiterà al "Casini" il quotato Poggibonsi. Il confermatissimo staff dirigenziale ha operato un’autentica "rivoluzione d’estate", in conseguenza della quale la squadra bianconera si schiera ai nastri di partenza con un organico rinnovato rispetto alla passata stagione. Trovare l’amalgama (quello che un presidente si diceva disposto a comprare, come recita uno dei più gettonati refrain del mondo del calcio) è stato uno dei compiti che si è visto affidare il nuovo allenatore Simone Calori, affiancato da uno staff composto dal vice Marco Croce, dal preparatore dei portieri Giacomo Massetti, dal preparatore atletico Eddy Brachini, dal massaggiatore Daniele Di Giuseppe, dal medico sociale Enrico Sediari, dal nutrizionista Lorenzo Felci, dal fisioterapista Stefano Sediari e dal responsabile della logistica Franco Gennaioli. L’obiettivo dichiarato della società guidata dal presidente Leonardo Bambini è quello della salvezza, meglio se ottenuta senza troppi affanni e valorizzando qualche giovane da poter far approdare tra i professionisti. La rosa (dei titolari dello scorso anno sono rimasti soltanto Sensi e Bucci) è composta dai portieri Daniel Fratti (05), Tommaso Migliorati (07) e Francesco Cerroni (05), dai difensori Vincenzo De Maio (00), Mattia Dottori (04), Alessio Vietina (03), Felipe Bergoglio (04), Filippo Sensi (00), Lorenzo Tosti (07), Geremia Ubaldi (08), Bernardo Bucci (06) ed Alessio Grea (90), dai centrocampisti Emanuele Serra (05), Giacomo Tacconi (98), Youssef Nouri (01), Jacopo Giuliani (99), Attore Arduini (03), Gregorio Coppini (06), Gregorio Granturchelli (07) e Vincenzo Lisi (01) e dagli attaccanti Denny Bartolucci (06), Renan Fonseca De Souza (97), Daniele Ferri Marini (90), Francesco Nuti (06) e Federico Mencagli (91). In alcune amichevoli la squadra non ha brillato, ma nel primo match ufficiale il Trestina ha offerto una prova convincente superando con merito l’Acf Foligno. Paolo Cocchieri