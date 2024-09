Serie D. "Fosso e samba», con il Teramo vittoria che fa girare la testa

"Chi ben comincia è a metà dell’opera". Non sarà come dice l’antico detto ma di certo partire bene crea entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Dopo aver battuto in Coppa la settimana precedente l’Imolese (2-1), domenica il Fossombrone contro il quotato Teramo si è ripetuto con un rotondo e meritato risultato (4-1). "Abbiamo dato continuità alla buona prestazione di domenica scorsa in Coppa – commenta il giorno dopo mister Michele Fucili – e soprattutto nel primo tempo abbiamo interpretato bene la gara andando in vantaggio ma abbiamo subito il pareggio in modo sfortunato su calcio di rigore. Nel secondo tempo è partito meglio il Teramo ma è stato lesto Casolla ad approfittare dell’indecisione della difesa teramana e andando in vantaggio siamo stati bravi a chiudere la partita e a gestire il finale con ordine e personalità. Dobbiamo essere contenti della prestazione e ripartire martedì con la fame di voler migliorare in ogni allenamento e sapere che non possiamo abbassare la guardia mai. Un plauso anche ai nostro tifosi che sono sempre al nostro fianco".

"Ovvio che il risultato non deve dare il via a voli pindarici – sottolinea Francesco Tramontana tifoso e da sempre molto vicino alla società metaurense – tuttavia occorre dire che, se è vero che quattro reti il Fossombrone lo scorso anno non le aveva mai segnate, la stagione si annuncia scoppiettante. Piedi dunque ben saldi a terra anche se chi era allo stadio è tornato a casa con negli occhi l’immagine di una squadra che gioca a calcio e combatte, una combinazione che raramente porta a risultati negativi. ‘Fosso’ e samba insomma, e tra l’altro domenica si viaggia in direzione Chieti, con la voglia di continuare a volare. Sarà la prima cartina di tornasole della stagione, ma partita migliore per dimostrare di che pasta è fatta la squadra non c’è". Il direttore generale Marco Meschini frena l’entusiasmo: "Partita tosta, il risultato è sicuramente bugiardo. Gara in equilibrio decisisa da gli episodi che noi e Casolla siamo stati bravi a portare dalla nostra parte, bravi tutti dallo staff ai ragazzi oggi (lunedì) ci riposiamo poi subito testa alla trasferta tostissima di Chieti". A proposito del Chieti la squadra allenata da mister Ignoffo ha iniziato la stagione con una superba prestazione battendo in trasferta e nonostante alcune defezioni (per infortunio) l’Avezzano (0-3). I gol sono venuti per merito di Gibilerra, Oddo e Fall. Per il match con il Fossombrone farà parte della rosa anche l’ultimo ingaggiato: Godfred Donsah, centrocampista centrale classe 1996 svincolatosi dal Sanliurfaspor e sembra che il loro mercato non sia finito qui. Ritornando a Fossombrone in settimana mister Fucili e il suo staff cercheranno di valutare le condizioni di Kyeremateng (che domenica era fermo ai box). Nel Chieti difficile il recupero dell’infortunato Mercorelli.

Amedeo Pisciolini