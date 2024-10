Serie D Fossombrone a caccia di conferme

Oggi il Fossombrone ritorna in campo a Recanati con l’obiettivo di continuare nella striscia positiva che è valsa il primato con la Samb. "Affrontiamo una squadra – dice l’allenatore Fucili – che fino a qualche mese fa era tra i professionisti e che dopo un avvio difficile si è risollevata e sarà tra le protagoniste. Solo questo basta e avanza per capire che la gara sarà molto difficile e complicata. Il nostro obiettivo è ripetere atteggiamento e prestazione di domenica scorsa, sapendo che avendo avuto un giorno di riposo in meno dei nostri avversari dovremo essere bravi a gestire meglio i momenti della partita e a distribuire le energie in tutti e novanta minuti". La Recanatese che è reduce da due successi consecutivi, l’ultimo sabato (sul neutro di Trasacco) contro l’Avezzano (in gol i giovani Pepa e Canonici) non conosce ancora il segno di parità (2 vittorie e 5 sconfitte). Nella rosa allenata da mister Giacomo Filippi giostrano sul fronte avanzato elemento importanti come Pepa (un under classe 2007) e D’Angelo, centrocampisti rapidi e insidiosi come Raparo e Mordini oltre ad Alfieri. In difesa operano Marchiani, Bellusci e Ferrante. Fossombrone senza gli infortunati: Broso, Giunchetti, Fraternali e Podrini, non al meglio Pagliari.

Per i tifosi ospiti biglietteria chiusa (tagliandi su sito https://www.vivaticket.com/it o in tutti i punti vendita abilitati del circuito Vivaticket). Nonostante il giorno feriale non mancheranno al seguito del Fossombrone i suoi splenditi tifosi.

Così in campo, stadio "Nicola Tubaldi" di Recanati, ore 18.

RECANATESE (3-5-2): Del Bello; Ferrante, Bellusci, Marchegiani; Ferrante, Canonici, Raparo, Alfieri, Mordini; D’Angelo, Pepa. A disp.: Verdini, Manfredi, Gomez, Masi, Cusumano, Nunez, Bruzzecchesse, Valleja. Allenatore: Filippi.

(4-5-2): Bianchini; Bianchi, Urso, Camilloni; Procacci; Amerighi, Pandolfi L., Pandolfi R., Conti; Casolla, Torri. A disp. Amici Kyeremateng, Satalinno, Riggioni, Bucchi, Maroncelli, Tamburini, Roberti, Pagliari. Allenatore: Michele Fucili. Arbitro: Riccardo Teodoli (Aprilia), assistenti: Federico Giovanardi (Terni) e Gian Marco Esposito (Formia).

Il turno di oggi: Atletico Ascoli-Roma City; Teramo-Vigor Senigallia; Civitanovese-Castelfidardo; Fermana-Chieti; L’Aquila-San Nicolò Notaresco; Recanatese-Fossombrone; Samb-Avezzano; Sora-Isernia; Termoli-Ancona.

Amedeo Pisciolini