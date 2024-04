Serie D. Fucili e il Fosso corsaro: "Bravi a soffrire ma con le idee»

Il Fossombrone è ritornato dalla trasferta laziale sul campo della Roma City con tre punti d’oro, ora manca l’ultimo sforzo e potrà scrivere in grande nella sua bacheca la parola ‘salvezza’ "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare – commenta il giorno dopo il match l’allenatore dei bianco-azzurri Michele Fucili – abbiamo sofferto in certi momenti ma sempre con l’idea di essere propositivi. Siamo stati bravi a limitare gli avversari concedendo poco e già prima del gol vittoria di Leonardo Pandolfi avevamo avuto l’occasione di Conti a tu per tu con il portiere. Nell’occasione del rigore pensavamo ad un fallo a nostro favore, però poi siamo stati ingenui e poco attenti. Nel finale con Fagotti potevamo chiuderla e invece c’è stato da soffrire fino all’ultimo secondo. Siamo contenti della prestazione ma non abbiamo ancora fatto niente e domenica ci aspetta un altro scontro molto importante".

Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Chiaramente quando si vince siamo tutti più consenti. I ragazzi sono stati esemplari. Una partita un po’ complicata, abbiamo fatto meno la prestazione rispetto ad altre volte anche perché l’avversario era di quelli forti anche da punto di vista fisico, però siamo stati bravi a capire i momenti della partita e poi il gol del nostro Pandolfi ci ha dato la gioia della vittoria".

"Tre punti importantissimi e che avvicinano tanto il Fossombrone alla salvezza – ha commentato Francesco Tramontana, da sempre vicino alla società – visto che con questi tre punti in più la squadra sale a quota 40, eppure 40 punti non bastano ancora. Tuttavia ora il Fossombrone a due giornate dalla fine ha due match point a disposizione, il primo dei quali in casa domenica prossima contro il Sora. Dovesse arrivare una vittoria sarebbe salvezza anticipata, quella salvezza che il ‘Fosso’ merita in tutte le sue componenti: società, staff tecnico, squadra e collaboratori tutti, senza dimenticarsi anche della tifoseria, con i ragazzi del ‘Botty’ presenti in buon numero anche domenica nella trasferta laziale in una giornata che invitava alla scampagnata. Questo è il ‘Fosso’. Una squadra e dei tifosi con una passione così meritano di raggiungere un sogno grande, quel sogno chiamato salvezza".

Ora il Fossombrone domenica prossima ospiterà il Sora e poi chiuderà in trasferta sul campo del Tivoli

Amedeo Pisciolini