Serie D. Fucili: "Il mio Fossombrone ha dato l’anima, avanti così»

Un Fossombrone tonico e ben messo in campo contro la capolista Campobasso si è preso meritatamente il punto che fa sempre classifica e che dà nuova energia per l’impegnativo rusch finale: "Bello, anzi bellissimo il primo tempo degli uomini di Fucili – ha commentato nel dopo partita Francesco Tramontana da sempre vicino al tema metaurense – che già dai primissimi minuti hanno mostrato che l’appannamento mostrato nelle ultime gare era solo un lontano ricordo, ritrovando di colpo forza e brillantezza, ossia quelle caratteristiche che hanno tenuto per tutta la stagione i ragazzi piuttosto lontani dai fondali della bassa classifica. Pressing alto e tanta corsa, tanto da mettere in soggezione i ‘lupi’ molisani per tutto il primo tempo, in chiara difficoltà di fronte alla cerniera difensiva ed alle veloci ripartenze dei nostri ragazzi. In questo contesto il goal di Fagotti, con uno spunto alla Ronaldo, non faceva che sancire un meritato vantaggio. Certo, bella squadra il Campobasso, non a caso capolista, eppure il pareggio arrivava solo nei minuti di recupero, più in seguito a circostanze fortuite che al termine di una manovra ragionata, e tra l’altro raggiunto il pareggio c’era anche il sale sulla coda, sotto forma di un rigore un po’ ingenuo al minuto 96 che tuttavia ‘Spiderman’ Marcantognini sventava con una prodezza da campione".

"Abbiamo affrontato la prima in classifica e dovevamo fare una partita importante – è il commento del giorno dopo di mister Fucili – soprattutto nel primo tempo siamo stati veramente bravi e meritamente l’avevamo chiuso in vantaggio. Nel secondo tempo la partita è cambiata anche perché oltre alle assenze importanti che avevamo, c’era chi ha dovuto giocare senza essere in condizione di reggere tutti i 90 minuti e questo l’abbiamo un pochino pagato, quindi abbiamo un po’ sofferto. C’è del rammarico per aver preso gol al 92’ e a quel punto poteva arrivare anche la beffa perché al 96’ abbiamo subito anche il calcio di rigore, però credo che per quello che abbiamo visto in campo il risultato sia giusto, con un tempo a testa. Abbiamo affrontato una squadra forte che si è permessa anche il lusso di tenere giocatori importanti in panchina".

Quindi un ringraziamento alla squa squadra per il modo in cui ha interpretato questo impegnativo test: "Faccio i complimenti ai miei ragazzi – spiega il tecnico dei metaurensi – per aver dato l’anima e anche di più e li ringrazio per questo e soprattutto chi è sceso in campo nonostante gli acciacchi, speriamo ora di non aver complicato ulteriormente l’infermeria visto che siamo da questo punto di vista un po’ in difficoltà. Per noi è un risultato importante, dopo tre sconfitte dovevamo ripartire e averlo fatto con la prima in classifica ci dà morale per questo finale di stagione. In questo momento dobbiamo cercare di concentrarci su noi stessi, sulle prestazioni e cercare di recuperare più giocatori possibile per questo finale di stagione".

"Punto importante che ci aumenta la fiducia e il morale in vista della prossima partita – aggiunge il dg Marco Meschini –. Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una corazzata. Ora ci riposiamo qualche giorno poi subito testa al derby di Senigallia".

Amedeo Pisciolini