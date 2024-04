Serie D Girone A. Alcione, ultimo sforzo. Mancano sette punti

Prima contro quarta oggi pomeriggio alle 15 al Centro Kennedy, nel girone A della Serie D. L’Alcione capolista, con sei ptuni di vantaggio sul Chisola secondo, accoglie tra le proprie mura il Bra, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite. Gli orange stanno controllando dalla vetta della graduatoria, dove sono praticamente dall’inizio del campionato con margini più o meno ampi. Hanno pareggiato l’ultima, fuori casa a Chieri, e hanno oggi l’opportunità di mettere un altro tassello in chiave promozione. Il Chisola è impegnato infatti in trasferta contro l’Albenga, in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria dell’Alcione la squadra guidata da Giovanni Cusatis avrebbe quanto meno la certezza di poter disputare lo spareggio per il primo posto e dovrebbe fare un solo punto in tre gare per essere aritmeticamente in testa. Se invece il Chisola vincerà sempre di punti ne serviranno sette in quattro gare. In questo senso il pareggio col Chieri è stata comunque una bella iniezione di fiducia, considerando che la rete del definitivo 1-1 di Miculi è stata realizzata al 94’, quando ormai le speranze di riacciuffare la gara sembravano ridotte al lumicino.