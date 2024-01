Serie D girone A. Alcione-Varese. Derby d’alta quota

In vetta al girone A della serie D l’Alcione procede a passo spedito e si prepara al big match di questa domenica tra le mura amiche contro il Città di Varese. Dopo il successo in casa della Fezzanese, l’umore resta alto come anche la concentrazione tra gli uomini allenati da mister Giovanni Cusatis. "Quella con la Fezzanese - fa notare il tecnico con mentalità vincente - è stata una partita di grande dispendio energetico, ma siamo già pronti a preparare la prossima gara con entusiasmo". Anche il turnover ha funzionato: "Ancora una volta abbiamo dimostrato che tutti siamo parte di questo progetto: chi è partito e chi è subentrato". Pure il Città di Varese si tiene stretti i 3 punti conquistati al Franco Ossola contro il Borgosesia. Ci sono pochi allenamenti per preparare la super sfida di domenica a Milano, ma a mister Cotta dovranno essere sufficienti per confermare o meno l’assetto dei biancorossi con il 4-3-1-2, mettendosi a specchio dei rivali. Infine la Vogherese si prepara al match casalingo al Giovanni Parisi contro l’Alba. La società rossonera, "visto il momento delicato", ha invitato quanti tifosi più possibile ad andare allo stadio per sostenere la squadra.Luca Di Falco