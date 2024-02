Serie D girone A. Città di Varese, casa dolce casa: quinto sorriso in fila

Terzo e quinto. Ci sono due aggettivi numerali ordinali a scintiilare in casa Città di Varese. Terzo, come il posto occupato in classifica alle spalle di Alcione e Chisola dopo la vittoria per 3-1 con l’Rg Ticino in un match d’alta classifica. Quinto, invece, come il numero di successi casalinghi consecutivi dei biancorossi: Gozzano, Bra, Borgosesia, Asti e, appunto, l’Rg Ticino. Tutte piemontesi. La pattuglia di Corrado Cotta vede insomma splendere il sole sul suo campionato. Il successo contro i romentinesi è figlio di una gara accorta nella quale i biancorossi hanno saputo imporre i loro ritmi e la loro visione di gioco, puntando sui giocatori di maggior caratura. Come Di Maria che ha impegnato più volte il portiere avversario già nel primo tempo producendo diverse occasioni sia di testa che di piede.

Il CdV è stato bravo a colpire con Malinverno sfruttando un corner del capitano Vitofrancesco (nella foto) per certificare l’1-0 ed è riuscito a far sì che il copione non cambiasse nella ripresa, quando l’Rg Ticino ha tentato una replica con Sansone, prima che i varesini chiudessero la contesa grazie a Di Maira, di testa, ancora una volta sfruttando una parabola di Vitofrancesceo su calcio da fermo, per la seconda volta nella gara preziosissimo in fase di rifinitura. L’Rg Ticino ha anche trovato la rete per rimettersi in corsa con il 2-1, ma anche stavolta il Cdv ha risposto colpo su colpo andando a prendersi anche la terza rete con Banfi sul suggerimento di Stampi.

Il successo è una dimostrazione di più di come il Città di Varese pensi in grande e sembri ormai sempre più avviato a mettere in cassaforte la zona playoff. Domenica 18 febbraio i biancorossi sono attesi da un altro match di fuoco nella tana dell’Albenga quinto in classifica. Cristiano Comelli