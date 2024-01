Serie D Girone A. Vogherese di punta. Arriva Markovic

L’Alcione Milano, capolista del girone A della serie D, è pronta a ricevere l’Albenga al Kennedy. Gli orange meneghini di Giovanni Cusatis non vogliono arrestare la loro marcia verso la conquista di una storica serie C. "Per quanto riguarda la classifica - dice il tecnico - dobbiamo continuare ad avere questa umilità nell’affrontare ogni turno la partita con grande spirito, sapendo che ogni gara ha le sue insidie e il girone di ritorno è sempre un campionato diverso". Dopo la vittoria al Franco Ossola contro il Bra, il Città di Varese è invece in visita domani alla Lavagnese allo stadio comunale Edoardo Riboli. I biancorossi di Corrado Cotta sono in fiducia e il buon momento di forma è stato confermato anche dall’amichevole contro gli svizzeri del Paradiso allenati dall’ex tecnico Giuseppe Sannino, un test utile a prepararsi nel migliore dei modi all’odierna trasferta in terra ligure. La Vogherese di Molluso, sempre domani, se la dovrà vedere contro un’altra formazione ligure, la Fezzanese, contando sulla nuova punta serba Luka Markovic, classe 2000.

Luca Di Falco