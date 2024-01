Serie D Girone B. Arconatese d’anticipo. Derby ad alta quota

MILANO

Sette partite oggi, sabato 13 gennaio, tre domenica 14. Tutte con inizio alle 14.30. Il secondo turno di ritorno del girone B della serie D va in scena in versione spezzatino. Negli anticipi fari puntati sulle due capoliste Arconatese e Caldiero Terme. I gialloblù ricevono la Pro Palazzolo in una sfida d’alta quota, i veneti si recano sul campo di una Casatese in un buon momento di forma. Sfide dai punti pesanti in palio in chiave salvezza tra Folgore Caratese e Legnano e fra Tritium e Crema, mentre a Venegono Superiore la Varesina seconda riceve la Castellanzese in un derby ricco di spunti. I bergamaschi del Villa Valle ricevono l’ambizioso Piacenza, il Desenzano a caccia dei playoff la Clivense. Il programma domenicale prevede due derby orobici. Uno vede di fronte una Virtus Ciserano Bergamo in crisi di risultati e il fanalino di coda Ponte San Pietro. L’altro andrà in scena a Grumello tra una Real Calepina desiderosa di stare lontano dalla zona calda e un Brusaporto che punta ai playoff. Al supplemento di campionato fanno un piccolo pensiero anche Caravaggio e Club Milano, rispettivamente decima e undicesima, protagoniste dell’ultima sfida della giornata.Cristiano Comelli