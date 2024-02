SERIE D GIRONE B. Rimpianti Desenzano. Playoff a cinque punti nonostante il successo

La vittoria di prestigio conquistata in casa del blasonato Piacenza ha posto il Desenzano al centro dell’attenzione del girone B di serie D ma, nello stesso tempo, ha sollevato un dubbio di non facile soluzione in casa biancazzurra. In effetti il successo firmato da Alborghetti, da una parte ha confermato le qualità e il potenziale della formazione affidata a Contini. Dall’altra, però, accresce il rammarico "per quello che avrebbe potuto essere e non è stato", visto che sin dalla partenza la formazione del presidente Marai è stata inserita tra le principali pretendenti alla lotta per la promozione. Un obiettivo che, a causa di qualche battuta a vuoto di troppo subita strada facendo, è diventato ormai irraggiungibile per la compagine gardesana, a undici lunghezze dall’Arconatese, attuale capolista. Le brusche frenate che a più riprese hanno rallentato le ambizioni di Paloschi e compagni, a dire il vero, hanno reso complicato anche l’inseguimento ai playoff. Distano cinque punti dai biancazzurri e sono occupati da un quartetto formato da Caldiero, Varesina, Pro Palazzolo e Piacenza. Nel corso di questi mesi il Desenzano ha apportato diverse novità al suo organico, inserendo elementi in grado di fare la differenza in serie D, ma è sempre mancata quella continuità che dovrà essere confermata nel match interno di domenica col Ponte S. Pietro, fanalino di coda.

L.M.