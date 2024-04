Serie D Girone B. Un quartetto lombardo all’assalto della vetta

Piacenza in testa a quota 66 punti e Caldiero Terme a una lunghezza. Alle loro spalle, nel girone B della Serie D, uno scalpitante poker di lombarde formato da Desenzano, Pro Palazzolo, Varesina e Arconatese. Alla vigilia della 34a giornata di campionato in programma oggi alle 15, il discorso della vetta della classifica resta apertissimo. Piacenza e Caldiero saranno impegnate sul campo amico, rispettivamente con una Clivense in posizione tranquilla e una Castellanzese in zona pericolante. La Varesina cercherà riscatto da tre stop di fila al Mari contro un Legnano bisognoso di punti per mettersi in sicurezza. Il Desenzano riceve una Casatese reduce dalla vittoria contro la Pro Palazzolo e l’Arconatese ospita la Folgore Caratese. La Pro Palazzolo riceve la Virtus Ciserano Bergamo. Club Milano- Villa Valle vale la sicurezza in classifica, il Caravaggio cerca punti salvezza ospitando una Tritium in piena zona playout e a secco di reti da ben sette turni. Vuole ancora sperare il Crema che riceve la Real Calepina. Reduce da due vittorie, il Ponte San Pietro prova a scommettere ancora sulla possibilità di giocarsi la salvezza ai playout nella sfida casalinga tutta bergamasca contro il Brusaporto.