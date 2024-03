Serie d girone c. Breno e Atletico Castegnato in posizione delicata. Sei giornate per acciuffare la salvezza diretta

A partire dalle 14.30 il girone C di serie D darà il via alla ventinovesima giornata. Mancano ormai solo sei giornate al termine e Atletico Castegnato e Breno rimangono prigioniere nella zona playout. Una posizione delicata, che obbliga le due bresciane a tornare dalle trasferte odierne con i punti necessari per mantenere accesa la speranza. Particolarmente importante è la partita che dovrà affrontare la formazione camuna, che sarà di scena in casa del fanalino di coda Mori Santo Stefano. In questo momento i granata sono terzultimi e staccati di ben undici punti dalla salvezza diretta, un traguardo che appare sempre più proibitivo. La permanenza in D del Breno, dunque, dovrà passare attraverso i playout e, in questo senso, il loro obiettivo dev’essere quello di vincere con l’ultima della classe per consolidare la propria posizione nella griglia degli spareggi, cercando di scavalcare per lo meno il Cjarlins Muzane, ma di rimanere in corsa anche per la quintultima piazza. Il turno pre-pasquale propone 90’ fondamentali pure alla compagine franciacortina, che dovrà rendere visita ad un Monte Prodeco che ancora crede nei playoff (distanti tre punti). Nonostante le intenzioni dei trevigiani, la squadra nerazzurra, che naviga al quintultimo posto ed è staccata cinque lunghezze dalla salvezza, deve dare fondo alle risorse a disposizione per fare bottino pieno. Luca Marinoni