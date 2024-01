Serie d girone c. Breno, sfida salvezza contro il Cjarlins terzultimo. La capolista Union Clodiense fa visita al Castegnato

Il girone C di serie D è subito entrato nel vivo del girone di ritorno, che nel fine settimana vivrà la sua terza giornata. Atletico Castegnato e Breno, le due bresciane inserite nel raggruppamento, sono unite da quella che sta diventando, partita dopo partita, una vera e propria necessità: raccogliere punti per togliersi il più rapidamente possibile da una posizione che si sta facendo delicata. Entrambe, infatti, rimangono prigioniere in zona playout (tanto che se il campionato fosse finito adesso dovrebbero affrontarsi in uno spareggio per evitare la retrocessione) e non riescono a trovare la continuità che permetterebbe di raggiungere le pericolanti che le precedono. Il Chions, atteso dall’anticipo casalingo di domani col Portograuro, al momento chiude la fila rispettivamente a +5 dai camuni e +4 dai nerazzurri. Il turno in programma domenica si preannuncia molto importante. In Vallecamonica, infatti, saliranno i friulani del Cjarlins Muzane, che occupano il terzultimo posto alle spalle proprio dei granata. Sul fronte del Castegnato, il calendario propone una sorta di missione impossibile, visto che i nerazzurri sono chiamati ad ospitare la capolista Union Clodiense che viaggia con l’abissale vantaggio di quindici punti sulla seconda, ma non intende rallentare. Ai giocatori di Guerra il compito di sovvertire il pronostico avverso e indurre i veneti a concedersi una piccola frenata imprevista sulla strada di una serie C già virtuale a metà del percorso. Luca Marinoni