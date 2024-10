Serie D: girone C. Caravaggio e Villa Valle tentano la scalata. Virtus, c’è il big match

Per il quintetto bergamasco inserito nel girone C è già tempo di tornare in campo. Nel pomeriggio, infatti, si svolgeranno le partite della sesta giornata di andata, con le formazioni orobiche che saranno impegnate a raccogliere punti preziosi in un raggruppamento che si sta confermando molto selettivo. La sfida più delicata è quella della Real Calepina che ospita il Lignano. Entrambe le contendenti si trovano in zona playout e sono chiamate ad allontanarsi dalle posizioni che scottano. Alla ricerca di un risultato utile c’è pure il Brusaporto, altra bergamasca che naviga in acque insidiose e che dovrà confermare in casa del temibile Este di avere individuato la strada giusta. Le due compagini targate Bergamo che si trovano al secondo posto, il Caravaggio di Andrea Rota e il Villa Valle di Marco Sgrò (nella foto), dovranno invece fare i conti con trasferte molto insidiose, rispettivamente in casa di Cjarlins Muzane e Mestre. Due sfide particolarmente difficili, ma che forniranno indicazioni importanti sul reale valore del duo orobico. Completa il quadro il duello tutto in salita della Virtus Ciserano Bergamo, che ospiterà il Campodarsego, capolista a punteggio pieno. Il pronostico è avverso, ma i rossoblù possono frenare la cavalcata della prima della classe. Luca Marinoni