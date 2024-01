Serie d girone c. Castegnato, l’impresa per avvicinare la salvezza. Battuta l’Union Clodiense già con un piede in C

L’Atletico Castegnato sembra avere individuato la strada per togliersi dai guai, per il Breno il percorso continua a rimanere in salita. È questo lo stato d’animo delle due bresciane che militano nel girone C di serie D dopo le gare della ventesima giornata. Un turno che ha riservato un plauso del tutto speciale ai franciacortini di Ivan Guerra che, grazie ad una rete di Costanzo nel finale della ripresa, sono riusciti nella vera e propria impresa di battere l’Union Clodiense, capolista lanciata verso la serie C (ora il Treviso secondo è risalito a -7, ma il vantaggio della squadra di Chioggia resta notevole). Nonostante i tre punti portati dal successo con la prima della classe, i nerazzurri rimangono in zona play out, ma a questo punto la salvezza diretta dista solo due lunghezze. Con rinnovata convinzione il Castegnato guarda alla trasferta di domenica 28 in casa del Mori Santo Stefano, penultimo. In Vallecamonica, invece, il cammino della squadra di Davide Bersi rimane sofferto. I granata non solo non sono riusciti a sfruttare il fattore campo nella sfida diretta con il Cjarlins Muzane (che li seguiva in classifica), ma sono riusciti ad acciuffare i friulani in extremis, grazie ad un gol di Vita e ad alcuni interventi decisivi di Recaldini. I camuni rimangono a -5 dalla salvezza e domenica dovranno rendere visita all’Union Clodiense che vorrà riprendere la sua corsa verso la promozione dopo l’inattesa sconfitta patita a Castegnato. Luca Marinoni