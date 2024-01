Serie d girone d. Il Sangiuliano rafforza il centrocampo con Ghiozzi. L’ex gialloverde Zeneli nuovo innesto del Fanfulla

Terza giornata di ritorno per le squadre lombarde impegnate nel campionato nazionale di serie D girone D. Gara davanti al pubblico amico per il Sangiuliano City che ospita il temibile Corticella. L’intento per questa sfida è quello di ottenere un risultato importante per allontanare la pericolosa zona playout. La squadra guidata in panchina da mister Ciceri (nella foto) potrà contare per questa seconda parte di stagione sul prezioso apporto di Mauro Ghiozzi, centrocampista classe 2002 ufficializzato questa settimana. Giocatore di ottimo livello che può vantare nel suo curriculum 30 presenze in C e una in serie B con la prestigiosa casacca dell ‘Alessandria. L’ex grigio sarà già a disposizione per la sfida con i forti bolognesi, una delle squadre top del raggruppamento. Match casalingo anche per il Fanfulla che ospita alla Dossenina il blasonato Carpi. Nella giornata di ieri il guerriero ha ufficializzato l’ingaggio del bravo centrocampista diciannovenne Arber Zeneli, ex Sangiuliano City. Per il neo lodigiano si tratta di un ritorno in maglia bianconera visto che ha vestito la maglia del Fanfulla a livello giovanile e di prima squadra sino al 2021. Terribile incontro casalingo per il Sant’Angelo del nuovo tecnico Scarpa subentrato in settimana all’esonerato Palo che affronta al Chiesa la capolista Ravenna. In questa partita verrà ricordato l’ex calciatore rossonero Giuseppe Ticli, scomparso prematuramente all’età di 44 anni.Raffaele Sisti