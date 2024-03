Serie d girone d. Sangiuliano City a Prato alla ricerca di conferme. Il Fanfulla difende la posizione contro l’Imolese

Tutte in trasferta le formazioni lombarde impegnate oggi per il turno prima di Pasqua nel girone D della serie D. Il Sangiuliano City è di scena in una piazza importante come quella di Prato. Alla stadio Lungobisenzio non sarà semplice, ma i gialloverdi di Andrea Ciceri (nella foto) sperano di poter tornare con un altro risultato utile da questa dodicesima giornata del girone di ritorno. Il Prato è tornato a vincere a Pistoia dopo 20 anni e perciò il Sangiuliano City troverà un ambiente molto caldo come del resto da tradizione e sarà necessaria tutta la freddezza possibile per uscire indenni da questo scontro. Entrambe le squadre erano partite in questo campionato con grandi ambizioni, a fare la differenza oggi saranno le motivazioni per andare a chiudere al meglio questo torneo nel suo scorcio finale.

Il Fanfulla del tecnico Andolfo gioca contro l’Imolese un’altra partita importante, considerando anche il fatto che gli avversari di turno inseguono in classifica attardati di solamente due lunghezze. Trasferta toscana infine anche per il Sant’Angelo di mister Scarpa atteso al comunale di Certaldo. I rossoneri barasini, dopo aver sconfitto proprio l’Imolese, affrontano una delle squadre invischiate nelle posizioni più calde della classifica del girone, ma proprio in questo possono nascondersi le insidie maggiori e sarà opportuno non sottovalutare la trasferta per non incappare in brutte sorprese.L.D.F.