Serie d girone D. Sant’Angelo, che batosta: il Corticella ne fa quattro. Coi “nuovi“ è un altro Sangiuliano, ma che rimpianti

Inizio d’anno amaro per le squadre lodigiane impegnate nel girone D della Serie D. Da evidenziare la pesante batosta interna del San’Angelo che è stato travolto per quattro reti a uno dal Corticella. La squadra rossonera ha disputato una delle peggiori gare della stagione al cospetto di una squadra molto forte che in terra barasina ha dimostrato di meritare il terzo posto. Una sconfitta che deve far riflettere la società in vista delle prossime gare, dove sarà vietato sbagliare. Una stagione fin qui negativa per Gobbi e compagni che al momento sono in piena zona playout con 22 punti e non stanno mantenendo le premesse estive tese al salto di categoria. Battuta d’arresto casalinga anche per il Fanfulla superato di misura dalla sorpresa Victor San Marino. I bianconeri sono stati poco incisivi sotto porta e alla fine è arrivato un risultato negativo che conferma il guerriero al decimo posto a solo un punto dalla zona spareggi retrocessione. I lodigiani torneranno in campo nel fine settimana per affrontare lontano dal pubblico amico il lanciato Corticella. Pareggio casalingo per il Sangiuliano City di Andrea Ciceri (nella foto) che ha fermato sull’1-1 tra le mura amiche il Lentigione. La compagine milanese, grazie anche ai nuovi innesti, è apparsa in ripresa pronta per fare una grande seconda parte di stagione con l’obiettivo di lasciare al più presto la zona playout. Ora la testa per i ragazzi di patron Luce è alla sfida di domenica sul campo del Progresso, uno scontro salvezza da vincere assolutamente.Raffaele Sisti