SERIE D GIRONE D. Trasferta a Lentigione, Sant’Angelo atteso al riscatto. Sangiuliano City contro il pericolante Progresso

Seconda giornata di ritorno per le squadre lombarde impegnate nel campionato di serie D girone D. Delicata trasferta per il Sant’Angelo di scena sull’ostico campo del Lentigione. L’intento della formazione guidata in panchina da mister Palo è riscattare immediatamente la pesante sconfitta casalinga rimediata lo scorso fine settimana allo stadio Chiesa contro il Corticella. I rossoneri hanno tutto per risollevarsi a patto di ritrovare solidità difensiva e cinismo sotto porta. Difficile trasferta in Romagna anche per il Fanfulla di Omar Albertini impegnato sul terreno della rivelazione Corticella. Un match che dovrà essere affrontato con grande determinazione e attenzione visto il valore degli avversari che annoverano tra le proprie file elementi di spessore, su tutti il bomber Trombetta. Delicata sfida lontano dal pubblico amico per il Sangiuliano City contro il pericolante Progresso. Ottenere i tre punti aumenterebbe di tanto l’autostima dei giocarori e consentirebbe di dare una spallata forte all’avversario, distanziandolo di nove punti. La squadra in settimana ha lavorato duramente per preparare al meglio questo turno di campionato dopo la bella prestazione con pareggio con il Lentigione. Attualmente i ragazzi del tecnico Ciceri (nella foto) sono al tredicesimo posto in classifica con 23 punti e l’obiettivo è quello di uscire il prima possibile da questa posizione scomoda che significa spareggi retrocessione a fine stagione.Raffaele Sisti