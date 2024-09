Serie D, girone F: parte il campionato. Fossombrone, battesimo di fuoco. Dopo l’Imolese ora c’è il Teramo

Per la prima del nuovo campionato il Fossombrone ospita oggi il quotato Teramo. "Affrontiamo un avversario a trazione anteriore - dice l’allenatore Michele Fucili - molto quadrato e temibile, dovremo essere concentrati sulle nostre priorità e caratteristiche. Attenzione, intensità e cuore non possono mancarci e vogliamo dare seguito alla bella prestazione di coppa, anche se in campionato le difficoltà aumenteranno". Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Battesimo stagionale di fuoco contro una squadra gloriosa e che cercherà in tutti i modi di portare a casa la partita. Dovremo essere bravissimi a sfruttare al massimo ogni situazione".

"Arriva a Fossombrone il temibilissimo Teramo dell’ex Fano e Pescara Pomante, che, nonostante sia una neopromossa, è ricco di storia e passione calcistica - sottolinea il tifoso Francesco Tramontana (non si è perso una partita), da sempre molto vicino alla società metaurense -. Bel banco di prova, antipasto di un girone F ancora una volta molto competitivo, che pare una vera Serie C2 di qualche anno fa e che il ‘Fosso’ affronta da unica squadra della provincia. Il Teramo ha tanta Serie C alle spalle e la Serie B a volte sfumata per un soffio. Peraltro, tra le due c’è un unico precedente, quando, nel 2010/2011 (sempre Serie D), gli abruzzesi vinsero sia all’andata che al ritorno, nonostante due buone prestazioni dei nostri". Sono passati anni e ora il Fossombrone sprizza salute e consapevolezza dei propri mezzi. Diversi i dubbi di formazione, con il portiere Amici che sarà in panchina perché in settimana è stato impegnato con la Nazionale di San Marino, fermo ai box Kyeremateng e gli acciaccati Bucchi e Fraternali in forse. Lato Teramo, gli abruzzesi saranno in cerca di riscatto dopo la rimonta subita dal Termoli, poi diventata sconfitta ai rigori, nel turno di coppa.

Così in campo (ore 15). Fossombrone (4-3-3): Bianchini; Bianchi, Urso, Giunchetti, Procacci; Conti, Pandolfi R., Podrini; Satalino (Fraternali), Broso, Casolla. A disp.: Amici, Tamburini, Torri, Famara, Camilloni, Pandolfi L., Roberti, Bucchi. All. Michele Fucili. Teramo (3-4-2-1): Di Giorgio: Menna, Pepe, Brugarello; Capitanio, Esposito, Ferraioli, Pietrantonio; Tourè, Pavone; Galesio. A disp.: Torregiani, Cangemi, Cipolletti, Furlan, Loncini, Sanseverino, Baumwollspinner, D’Amore, D’Egidio. All.: Pomante. Arbitro: Marco Casali di Cesena. Assistenti: Francesco Lanfredi Sofia di Bologna e Mattia Bissioni di Cesena.

Amedeo Pisciolini