Serie D, gli anticipi. Ospitaletto, ora è fuga. Desenzano a otto punti

OSPITALETTO (Brescia)

È l’Ospitaletto la protagonista degli anticipi del 24esimo turno in serie D. La squadra di Quaresmini non sciupa l’occasione, vince 4-2 in casa dell’Arconatese fanalino di coda del girone B e approfitta dei pareggi di Desenzano e Folgore Caratese per portarsi a otto punti di vantaggio sulle seconde. Da segnalare la nuova sconfitta del Ciliverghe che cede di misura alla Casatese e resta sul fondo. Per il resto, ricordato il successo in casa della Sanremese che proietta il Varese al secondo posto nel girone A, il raggruppamento C pone in evidenza due pareggi. La Real Calepina viene frenata dal Calvi Noale, mentre tra Virtus Ciserano e Villa Valle matura un combattuto 3-3 che piace poco ad entrambe. Luca Marinoni