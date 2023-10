Serie D: i bianconeri di Ciampelli ospitano il Montevarchi. Trestina oggi in campo

Determinato a rimettersi subito in rotta di navigazione dopo le sconfitte con Pianese ed Orvietana, il Trestina ospita oggi la blasonata Aquila Montevarchi: match in anticipo per accordo tra i club, in considerazione del fatto che mercoledì si scenderà di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. A proposito del…futuro, per disposizione della Questura l’incontro Trestina-Grosseto di domenica 5 novembre si giocherà allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello. Tornando all’attualità, i bianconeri affrontano un avversario che nelle 3 gare giocate in trasferta ha sempre pareggiato: "Per la mia mentalità - afferma il Ds trestinese Sante Podrini – non firmerei mai per il pari prima della partita. Ciò non toglie che la gara sarà difficilissima, contro una formazione che ha perso solo alla prima di campionato e che lo scorso anno militava tra i professionisti. Noi veniamo da un passo falso determinato soprattutto da episodi: la squadra non ha demeritato, anche se in un secondo tempo spezzettato fino all’inverosimile non ha avuto la reazione che sarebbe stata auspicabile". Rispetto all’ultimo match, tornano a disposizione Sensi e Menghi che hanno saldato i rispettivi conti con la giustizia sportiva, con Di Nolfo (impiegato part-time ad Orvieto per un guaio muscolare) pienamente recuperato: buone notizie anche per il portiere Tozaj, che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. La rosa è praticamente al completo ed indubbiamente questo è un bel segnale in prossimità di una sfida contro un avversario di notevole livello.

: Fiorenza, Omohonria, Dottori, Farneti, Sensi, Contucci, Belli, Gramaccia, Tascini, Di Nolfo, Irione. All. Ciampelli.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Paolo Cocchieri