Serie D. La Civitanovese sul mercato. Vicino un attaccante esperto

C’è da potenziare l’attacco della Civitanovese e il direttore generale Claudio Cicchi ha messo nel mirino una punta di esperienza e un esterno offensivo under. Sono top secret i nomi sui quali sta lavorando l’esperto dirigente, si sa che l’altro giorno il dg ha incontrato l’attaccante e manca davvero poco per la fumata bianca. Kevin Buonavoglia resterà a Civitanova, l’attaccante arrivato dalla Samb nel novembre scorso continua così il percorso in maglia rossoblù avendo respinto le proposte che gli sono arrivate nei giorni scorsi. Non rientra più nei piani l’esperto portiere Andrea Testa e si sta cercando un numero uno dalle interessanti prospettive. In questo momento il problema di tante società è rappresentato dagli under e allora non sorprende affatto che mercoledì saranno effettuate delle selezioni a Civitanova a cui molti club hanno assicurato di portarvi i loro ragazzi. Questa selezione è aperta a giocatori nati dal 2005 al 2007. L’allenatore Sante Alfonsi e il suo staff stanno organizzando il ritiro con i giocatori che inizieranno a gettare le basi per la Serie D dal 22 luglio, non è affatto da escludere che la squadra possa effettuare una settimana di preparazione a Sarnano dove tuttavia potrebbe andare anche la Samb. Comunque, a prescindere da dove si effettuerà la preparazione i giocatori sosterranno inizialmente una doppia seduta di allenamento. Magari è ancora un po’ presto per stilare il calendario dei test pre campionato, di certo al momento è stato fissato per agosto, la data è da individuare, il triangolare con Rimini e Samb che potrà giocarsi a Civitanova o a San Benedetto.