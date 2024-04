Serie d, la squadra di clementi domenica tornera’ in abruzzo allo stadio dei marsi. via alla prevendita. La Vigor ad Avezzano spinta dal calore dei tifosi per mantenere il quarto posto La Vigor Senigallia affronta l'Avezzano in una sfida cruciale per i playoff. Senza Gambini, ma con speranze per il rientro di Romizi, i rossoblu si preparano per un match impegnativo. Vendita dei biglietti in prevendita per i tifosi che seguiranno la squadra in trasferta.