Cianni detta la ricetta per Pesaro: "La Recanatese ha un solo risultato"

RECANATI

Ampio giro d’orizzonte con il dt Josè Cianni a poco più di 48 ore dalla gara che vale una stagione e nella quale occorrerà metterci tutta la birra che si ha in corpo e magari anche qualcosa in più. Sarà una battaglia tecnico-tattica ma, inevitabilmente, anche di nervi.

Cianni, la tensione sta salendo?

"A dismisura ed è anche fatale che sia così. Siamo però sereni vedendo che la squadra sta lavorando bene e con intensità. Ci faremo insomma trovare pronti".

Possiamo dire che la Recanatese interpreterà la partita come se la dovesse vincere, dimenticando, di conseguenza, il risultato dell’andata?

"Assolutamente sì: ci aspetta una gara tosta che affronteremo come quella di domenica scorsa, cercando di essere concentrati e, contemporaneamente, di fare le nostre giocate. Soprattutto saranno i dettagli a fare la differenza e non dobbiamo tralasciare nemmeno il minimo particolare".

Teme qualcosa, oltre alla Vis Pesaro?

"No, nel senso che non temo altri fattori. La Vis è una società correttissima e sono certo che saremo accolti bene, con lo spirito collaborativo che contraddistingue entrambe le società. Ci dispiace enormemente per quanto successo sabato (le bombe carta esplose davanti all’albergo dove alloggiava la comitiva ospite ndr), ma se non abbiamo sinora preso una posizione ufficiale è solo perché ci sono delle indagini in corso e vorremmo capire esattamente chi sono i responsabili e le modalità di quanto è avvenuto. Chiaramente sappiamo che troveremo uno stadio pieno, ma anche per la presenza massiccia dei nostri tifosi".

A tal proposito si aspettava una risposta anche sorprendente per certi aspetti conoscendo la tiepidezza della piazza?

"Non abbiamo mai avuto, in effetti, una vicinanza così cospicua e concreta. Vorrei ringraziare i supporters della curva, della Gradinata Sud che ci hanno fatto visita nei giorni scorsi e lo abbiamo apprezzato tantissimo, senza dimenticare anche la tribuna che ci fa comunque sentire il suo calore. Speriamo di ripagare tutti con una bella prova e che sia anche l’inizio di un rapporto più stretto con la città".

Come sta Lipari, rilevato dopo l’intervallo nel match di andata da Mazia?

"Si sta allenando ma non credo che lo avremo al cento per cento. Allievi? Per lui nessun problema: è completamente a disposizione".

In una sfida secca che equivale ad una finale e che comunque ha mille variabili cosa, davvero, potrebbe fare la differenza?

"Non è semplice dirlo: certamente l’approccio e l’atteggiamento sono fondamentali ma anche, come ripeto, l’attenzione alle piccole cose".

Un’ultima considerazione, non meno importante: per la Recanatese, Coppa Italia compresa (anche in questo caso contro la Vis Pesaro), sarà la quarantunesima partita ufficiale di una stagione anche stressante dal punto di vista nervoso. Le energie fisiche quindi, quelle sì, potrebbero davvero essere determinanti in novanta minuti, di sicuro, infuocati.

Andrea Verdolini