Serie D. Lentigione, occhio al Fanfulla: in trasferta non ha mai perso

In casa e con una squadra di centro classifica: potrebbe sembrare facile la gara che il Lentigione gioca oggi alle 14,30 a Sorbolo Mezzani contro il Fanfulla (arbitra Gianluca Cipriano di Torino). E invece la squadra lodigiana ha una stranissima curiosità: è sì nona a 21 punti contro il terzo posto dei reggiani a quota 27 (prima degli anticipi a parità di gare), ma in trasferta non ha mai perso e ha colto ben 15 punti, contro i 16 del Lentigione che comanda questa speciale classifica lontana da casa. E dunque, anche se non ha bomber sfonda reti e se naviga con uno sguardo avanti ai play-off e uno indietro ai play-out, la formazione di Omar Albertini si presenta come molto ostica. "Dobbiamo riprendere il nostro cammino dopo gli ultimi minuti del black-out di Prato – dice mister Paolo Beretti – dobbiamo arrivare a giocare la parte finale con un qualcosa in più".

Da valutare la presenza di Alberto Formato dall’inizio, anche perché in sua assenza Montipò e compagni sono sempre andati in gol nelle sette gare disputate. Intanto, a parte San Marino–Prato e ovviamente Lentigione–Fanfulla che si giocano oggi, il girone D della Serie D è andato in campo ieri. Guardando solo le prime posizioni della classifica, in vetta è rimasto il Ravenna a 33 punti, seguito da San Marino 29, Forlì e Corticella 28, Lentigione, Carpi e Pistoiese 27, Imolese 24 (penalizzata di un punto).

Claudio Lavaggi