Serie D, metaurensi in casa (14,30) contro una pericolante. Fossombrone, con Tivoli è vietato distrarsi. Fucili: "Stanchi ma concentrati sul risultato»

Oggi il girone F del campionato di serie D chiude la prima parte della stagione. Si ritornerà in campo domenica 7 gennaio 2024. Il Fossombrone alle ore 14,30 ospiterà il Tivoli, che ha in rosa 33 elementi con un’età media di 23,5 anni. Nelle 16 partite fin qui disputate ha raccolto 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte (al pari del Real Monterotondo è la squadra che ha perso più partite), 15 i gol realizzati e 29 quelli subiti (la peggior difesa del girone). I numeri quindi non parlano a suo favore ma ogni partita fa storia a sé e molto probabilmente per il Fossombrone che in classifica ha 10 punti in più degli avversari non sarà una semplice passeggiata. Domenica scorsa il Tivoli ha ottenuto un pareggio casalingo contro il Vastogirardi, in panchina ha da metà novembre mister Mirko Granieri. La prevendita è attiva da ieri nella segreteria della società, allo stadio, da Claudia Tabacchi, in Corso Garibaldi 164 e online sul circuito di biglietteria www.liveticket.it/fossombronecalcio, costo di 15 euro (posto unico), e’ingresso è gratuito per i minori di anni 14. Dice il direttore sportivo Pietro D’Anzi: "Gara, vista la classifica, abbordabile, ma in realtà nasconde delle insidie, comunque siamo fiduciosi". "Partita importante, tra l’altro noi giochiamo con un giorno di recupero in meno degli avversari – osserva mister Fucili – e questo potrebbe un po’ pesare. L’obiettivo è ritornare al gol visto che nelle ultime gare non ci siamo riusciti". Da ieri il team del presidente Nardini ha un giocatore in più in chiave under, si tratta del terzino destro Filippo Lorenzoni, classe 2003, reduce dalla prima parte di stagione vissuta a L’Aquila. Il Fossombrone oggi sarà privo di Fagotti influenzato e degli infortunati Mea, Bio e Palazzi, in dubbio perché acciaccati Procacci e Pagliari. Ritorna disponile Conti.

Così in campo, stadio "Bonci" ore 14,30

FORSEMPRONESE 1949: Amici, Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa, Fraternali, Bucci, Pandolfi R. (Conti), Procacci (Pandolfi R.), Casolla, Pagliari (Germinale). A disp. Marcantognini, Tagnani, Aguzzi Pandolfi L., Battisti, Germinale, Camilloni, Pierpaoli, Chiarucci. All. Michele Fucili.

TIVOLI CALCIO 1919: Zappalà, Spirito (46’ Pellegrini), Montesi (83’ Di Emma), Iurgens, Valentini, Santarelli (83’ Ruiz), Savi, Panaioli, Camilli (73’ Cruz), Maurizi, De Marco. A disp. Vento, Pellegrini, DI Emma, Ruiz. Cruz. All. Mirko Granieri.

Arbitro: Lorenzo Casali (Crema)

Amedeo Pisciolini