Serie D. Nuova Castellanzese. Non solo salvezza . Ora si punta in alto

CASTELLANZA (Varese)

La dirigenza della Castellanzese ha avviato il mercato per fornire al nuovo mister Corrado Cotta una rosa competitiva, evitando i playout come lo scorso campionato, salvandosi all’ultimo contro il Legnano. Dal Vado arriva il centrocampista Eros Castelletto, classe 1995, formato nelle giovanili di Juventus e Sassuolo. Castelletto ha giocato in Serie C con Gubbio, Pordenone e Pro Eureka, e in Serie D con Borgosesia, Chieri, Gozzano, Vado e Real Calepina.

In cerca di riscatto è il centrocampista Edoardo Confalonieri, retrocesso in Eccellenza con la Tritium. Confalonieri ha esordito con il Renate in Lega Pro nel 2020-21. Ha poi giocato nell’Under 18 dell’Inter e successivamente con Gozzano, Legnano, Fanfulla e Folgore Caratese, prima di passare alla Tritium.

Per la difesa, la Castellanzese ha ingaggiato Andrea Robbiati dal Sangiuliano City. Nato a Saronno, Robbiati è cresciuto nelle giovanili del Milan e del Monza, esordendo in Serie D con il Legnano. Ha poi giocato con Arconatese, Varesina e Sangiuliano City, segnando una rete in quarta serie. La Castellanzese si prepara per l’inizio ufficiale della stagione, con il primo turno di Coppa Italia domenica 25 agosto 2024 e l’avvio del campionato domenica 8 settembre.

Cristiano Comelli