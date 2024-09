Serie D. Sangiuliano-Breno profumo di derby. Big match a Palazzolo

La serie D propone ai suoi appassionati un sabato ricco di motivi di interesse. In chiave bresciano-bergamasca gli appuntamenti principali sono in programma nel pomeriggio, con un girone B che vede un quintetto di partite aperte ad ogni risultato. La palma del big-match spetta a Pro Palazzolo-Chievo, una sfida tra due aspiranti grandi che devono conquistare la prima vittoria stagionale. Non meno avvincenti si preannunciano Vigasio-Ospitaletto (rivincita immediata della recente sfida di Coppa Italia) e Sangiuliano City-Breno, dove i camuni puntano a confermare la positiva partenza in casa dei blasonati milanesi. Dopo aver ribadito in settimana di puntare al sogno della serie C, il Desenzano dovrà confermare le proprie ambizioni. Paloschi (nella foto) e compagni sono chiamati a fare bottino pieno in casa della matricola Magenta. Completa il quintetto odierno del girone B una partita che mette in palio punti già pesanti per allontanarsi dalle zona calde come quella tra Ciliverghe e Club Milano. Nel girone C, invece, il Caravaggio renderà visita all’Adriese, mentre la Real Calepina ospiterà il Montecchio. Domani Villa Valle, Virtus Ciserano e Brusaporto se la vedranno rispettivamente con Bassano e Lavis in trasferta e Dolomiti Bellunesi in casa. Luca Marinoni