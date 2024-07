Serie D. Sangiuliano City al via la rivoluzione firmata dal ds Cera

SAN GIULIANO MILANESE (Milano)

Il Sangiuliano City domina il mercato con il nuovo direttore sportivo Vito Cera. Ogni calciomercato estivo galvanizza i tifosi specialmente per l’arrivo delle nuove punte di diamante. Il colpaccio messo a segno dal ds con l’arrivo del centravanti Riccardo Cocuzza è di sicuro spessore tecnico e agonistico. La formazione che sarà allenata dal tecnico Omar Albertini per il prossimo campionato di serie D potrà contare sul bomber classe ’93 cresciuto nei settori giovanili di Inter e Parma. "Sono molto motivato - le prime parole del centravanti -, sia perché San Giuliano è una piazza importante che ambisce alla vetta, sia per una questione personale perché bisogna avere ottime motivazioni e io ne ho davvero molte".

Cera porta con sé il bomber dell’anno scorso a Lodi con il Fanfulla, dotato di un grande sinistro, fiuto del gol e capacità di far male alle difese avversarie.

Con Cocuzza arriva Libertazzi, classe ’94 e scuola Juventus, eletto nella scosa stagione dalla Lnd, miglior portiere della serie D sempre con la maglia del Fanfulla. Di ieri anche la notizia della conferma di Matteo Bruzzone, che resterà il capitano della squadra in quella che sarà la sua quarta stagione al Sangiuliano City.Luca Di Falco