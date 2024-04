Serie D. Scontri con il Fanfulla. Sangiuliano-Sant’Angelo si gioca a porte chiuse

Penultimo turno del campionato di Serie D oggi per le formazioni lombarde, a caccia dei rispettivi traguardi in questo scorcio finale della stagione. Nel girone A l’Alcione Milano, neopromosso in serie C, è ad Asti mentre al Franco Ossola, la Vogherese cerca punti preziosi per la salvezza contro il Città di Varese. Nel girone B, scontro in chiave playoff tra il Desenzano (terzo) e l’Arconatese (sesta), mentre la Pro Palazzolo se la deve vedere tra le mura amiche contro il Caravaggio e la Varesina è ospite del Brusaporto. Scorrendo la classifica verso il basso, il Legnano a Verano Brianza, causa indisponibilità dello stadio Giovanni Mari ormai destinato al Palio. Si gioca contro la Casatese un match importante per la lotta salvezza. Alla Castellanzese tocca invece la trasferta in Veneto dalla Clivense. Nella zona calda, la Tritium gioca contro il Club Milano a Pero, il Crema in casa contro la Folgore Caratese, mentre per la Real Calepina è in calendario una trasferta da brividi al Garilli col Piacenza. Nel girone C, l’Atletico Castegnato riceve la visita del Treviso e il Breno proverà a dire la sua col Montecchio Maggiore. Per quanto concerne il girone D, se il Fanfulla alla Dossenina è pronto ad accogliere il Lentigione, il derby lombardo tra Sangiuliano City e Sant’Angelo si giocherà a porte chiuse al Centro Sportivo Riozzo di Cerro al Lambro, per decisione del Prefetto di Milano, dopo gli scontri in Sangiuliano-Fanfulla del 21 aprile.Luca Di Falco