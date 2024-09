Anticipi e posticipi della Serie A: Inter-Milan si gioca di domenica. Derby d’Italia il 27 ottobre

Roma, 4 settembre 2024 – Solo un paio di settimane al derby di Milano (appuntamento a domenica 22 settembre, 20.45). Quello d’Italia, Inter-Juventus, andrà in scena domenica 27 ottobre alle 18. Nel quinto turno Antonio Conte tornerà all'Allianz Stadium per Juve-Napoli in programma alle ore 18. Il big match della settima giornata Fiorentina-Milan è previsto alle 20.45 di domenica 6 ottobre, mentre il posticipo dell'ottava giornata, domenica alle ore 20.45, sarà Inter-Roma e il sabato alle 20,45 Juventus-Lazio. Ecco l’elenco degli anticipi e dei posticipi (dalla quinta alla tredicesima giornata) diffuso dalla Serie A.

5^ giornata

22/09 Cagliari - Empoli (20/09, ore 18.30) Dazn Hellas Verona - Torino (20/09, ore 20.45) Dazn/Sky Venezia - Genoa (21/09, ore 15) Dazn Juventus - Napoli (21/09, ore 18) Dazn Lecce - Parma (21/09, ore 20.45) Dazn/Sky Fiorentina - Lazio (ore 12.30) Dazn Monza - Bologna (ore 15) Dazn Roma - Udinese (ore 18) Dazn Inter - Milan (ore 20.45) Dazn Atalanta - Como (23/09, ore 20.45) Sky/Dazn.

6^ giornata

29/09 Milan - Lecce (27/09, ore 20.45) Dazn/Sky Udinese - Inter (28/09, ore 15) Dazn Genoa - Juventus (28/09, ore 18) Dazn Bologna - Atalanta (28/09, ore 20.45) Dazn/Sky Torino - Lazio (ore 12.30) Dazn Como - Hellas Verona (ore 15) Dazn Roma - Venezia (ore 15) Dazn Empoli - Fiorentina (ore 18) Dazn/Sky Napoli - Monza (ore 20.45) Dazn Parma - Cagliari (30/09, ore 20.45) Dazn.

7^ giornata

06/10 Napoli - Como (04/10, ore 18.30) Dazn Hellas Verona - Venezia (04/10, ore 20.45) Dazn Udinese - Lecce (05/10, ore 15) Dazn Atalanta - Genoa (05/10, ore 18) Dazn Inter - Torino (05/10, ore 20.45) Dazn/Sky Juventus - Cagliari (ore 12.30) Dazn Bologna - Parma (ore 15) Dazn Lazio - Empoli (ore 15) Dazn Monza - Roma (ore 18) Dazn/Sky Fiorentina - Milan (ore 20.45) Dazn.

8^ giornata

20/10 Como - Parma (19/10, ore 15) Dazn Genoa - Bologna (19/10, ore 15) Dazn Milan - Udinese (19/10, ore 18) Dazn Juventus - Lazio (19/10, ore 20.45) Dazn/Sky Empoli - Napoli (ore 12.30) Dazn Lecce - Fiorentina (ore 15) Dazn Venezia - Atalanta (ore 15) Dazn Cagliari - Torino (ore 18) Dazn/Sky Roma - Inter (ore 20.45) Dazn Hellas Verona - Monza (21/10, ore 20.45) Dazn/Sky.

9^ giornata

27/10 Udinese - Cagliari (25/10, ore 18.30) Dazn/Sky Torino - Como (25/10, ore 20.45) Dazn Napoli - Lecce (26/10, ore 15) Dazn Bologna - Milan (26/10, ore 18) Dazn Atalanta - Hellas Verona (26/10, ore 20.45) Dazn/Sky Parma - Empoli (ore 12.30) Dazn Lazio - Genoa (ore 15) Dazn Monza - Venezia (ore 15) Dazn Inter - Juventus (ore 18) Dazn/Sky Fiorentina - Roma (ore 20.45) Dazn.

10^ giornata

30/10 Cagliari - Bologna (29/10, ore 18.30) Dazn/Sky Lecce - Hellas Verona (29/10, ore 18.30) Dazn Milan - Napoli (29/10, ore 20.45) Dazn Empoli - Inter (ore 18.30) Dazn Venezia - Udinese (ore 18.30) Dazn Atalanta - Monza (ore 20.45) Dazn Juventus - Parma (ore 20.45) Dazn/Sky Genoa - Fiorentina (31/10, ore 18.30) Dazn Como - Lazio (31/10, ore 20.45) Dazn/Sky Roma - Torino (31/10, ore 20.45) Dazn.

11^ giornata

03/11 Bologna - Lecce (02/11, ore 15) Dazn Udinese - Juventus (02/11, ore 18) Dazn Monza - Milan (02/11, ore 20.45) Dazn/Sky Napoli - Atalanta (ore 12.30) Dazn Torino - Fiorentina (ore 15) Dazn Hellas Verona - Roma (ore 18) Dazn Inter - Venezia (ore 20.45) Dazn Empoli - Como (04/11, ore 18.30) Dazn Parma - Genoa (04/11, ore 18.30) Dazn Lazio - Cagliari (04/11, ore 20.45) Dazn/Sky.

12^ giornata

10/11 Genoa - Como (07/11, ore 20.45) Dazn Venezia - Parma (08/11, ore 18.30) Dazn/Sky Lecce - Empoli (08/11, ore 20.45) Dazn Cagliari - Milan (09/11, ore 18) Dazn Juventus - Torino (09/11, ore 20.45) Dazn/Sky Atalanta - Udinese (ore 12.30) Dazn Fiorentina - Hellas Verona (ore 15) Dazn Roma - Bologna (ore 15) Dazn Monza - Lazio (ore 18) Dazn/Sky Inter - Napoli (ore 20.45) Dazn.

13^ giornata

24/11 Hellas Verona - Inter (23/11, ore 15) Dazn Milan - Juventus (23/11, ore 18) Dazn Parma - Atalanta (23/11, ore 20.45) Dazn/Sky Genoa - Cagliari (ore 12.30) Dazn Como - Fiorentina (ore 15) Dazn Torino - Monza (ore 15) Dazn Napoli - Roma (ore 18) Dazn/Sky Lazio - Bologna (ore 20.45) Dazn Empoli - Udinese (25/11, ore 18.30) Dazn Venezia - Lecce (25/11, ore 20.45) Dazn/Sky.