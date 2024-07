Calendario Serie A 2024-25: date, soste, giorni e orari delle partite: guida alla nuova stagione

Milano, 3 luglio 2024 – Nove slot orari per ogni giornata di campionato: alla vigilia della compilazione del calendario 2024-25, la Lega Serie A ha reso note le finestre relative ai giorni e agli orari delle partite del prossimo campionato. Le gare del torneo, che avrà come title sponsor Enilive, si disputeranno in linea generale dal venerdì al lunedì, con appena due partite in contemporanea alla domenica alle 15.

Questo lo schema generale:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15 (1 anticipo)

sabato ore 18 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15 (2 gare)

domenica ore 18 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Nelle giornate che precedono gli impegni delle nazionali (terza, settima, dodicesima e ventinovesima giornata) non si giocherà la gara del lunedì. Per quanto riguarda il turno infrasettimanale, previsto per il 30 ottobre, verrà programmato sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì).

Lo schema generale entrerà a regime dalla quarta giornata. La prima giornata si disputerà domenica 18 agosto con inizio alle 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle 18.30 e due alle 20.45, due anticipi domenica alle 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle 18.30 e uno alle 20.45. La seconda giornata si giocherà domenica 25 agosto con inizio alle 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle 18.30 e due alle 20.45, due anticipi domenica alle 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle 18.30 e uno alle 20.45. La terza giornata si disputerà domenica 1 settembre con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle 18.30 e due alle 20.45, e due anticipi domenica alle 18.30.

Particolarmente rilevante, in vista di una stagione nella quale saranno otto le squadre italiane impegnate nelle coppe europee, i regolamenti che riguardano gli slot prioritari. Nelle giornate che precedono settimane in cui si disputano gare europee gli slot orari del sabato sono prioritariamente riservati alle società impegnate il martedì successivo in Champions League, mentre la stessa possibilità di giocare al sabato non è assicurata alle squadre che in Champions giocano il mercoledì successivo. Nelle giornate che seguono settimane in cui si disputano gare di coppe europee per club lo slot orario del lunedì sera è prioritariamente riservato alle partite dei club impegnati il giovedì precedente in Europa League o in Conference League.