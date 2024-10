Dal 2 al 6 gennaio a riad. Supercoppa, il via con Inter-Atalanta

La Supercoppa Italiana avrà sede, per la quinta volta, in Arabia Saudita. Si comincerà il 2 gennaio 2025 con Inter-Atalanta, il giorno dopo ci sarà invece Juventus-Milan mentre la finalissima è prevista per il 6 ottobre. La 37ª edizione del Torneo si svolgerà a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, con le due semifinali ad eliminazione diretta. I club che si contenderanno la EA Sports FC Supercup saranno la società Campione d’Italia (Inter), la vincitrice della Coppa Italia (Juventus), la seconda classificata in Campionato (Milan) e la finalista dell’ultima Coppa Italia (Atalanta). Gli incontri saranno trasmessi in diretta in Italia sulle reti Mediaset.