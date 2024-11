Inter-Napoli: Inzaghi punta su la Thu-La, Conte su Lukaku. Probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Milano, 9 novembre 2024 – Sarà certamente una sfida particolare, dal sapore antico. San Siro come accoglierà il ritorno di Antonio Conte? Lecito chiederselo dopo lo scudetto vinto, l’anno prima finale di Europa League persa, e poi la separazione per evidenti divergenze con la dirigenza e squadra affidata a Simone Inzaghi, bravo a farsi trovare pronto e incamerare diversi trofei in bacheca, seconda stella compresa. Un tuffo nel passato, ma probabilmente non sarà calorosa l’accoglienza del Meazza a Conte, ora al Napoli, e con un altro ex, quel Romelu Lukaku che sembrava in procinto di tornare prima di prendere altre strade, Roma e appunto azzurri. Insomma, oltre alla classifica, Napoli prima e Inter a inseguire, i motivi per seguire la partita sono molteplici, e tutti avvincenti. Graduatoria ancora corta, cortissima, infatti comanda la squadra di Conte con 25 punti, ma fermata nettamente dall’Atalanta che è terza a 22 con Fiorentina e Lazio, poi la Juve sesta a 21 prima di uno stacco di quattro punti col Milan settimo a 17. L’Inter è invece la prima inseguitrice con 24 punti, uno in meno della capolista, che però subisce meno gol (8 contro 13). Sfida tra la miglior seconda difesa e il secondo miglior attacco (25 gol fatti).

Probabili formazioni

Inderogabile il 3-5-2 di Simone Inzaghi, che dovrebbe ritrovare Acerbi al centro della difesa, confermati Pavard e Bastoni, mentre a centrocampo Calhanoglu regista con Mkhitaryan e Barella mezze ali e Dimarco-Dumfries come esterni. In attacco, manco a dirlo, la Thu-La. Il 4-3-3 di Conte poggerà ovviamente su Lukaku, supportato ai lati da Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo Gilmour dovrebbe partire dall’inizio come perno centrale, ai lati McTominay e Anguissa, mentre in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M.Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Antonio Conte

Precedenti e statistiche

Sono 176 i precedenti totali tra Inter e Napoli con 81 vittorie nerazzurre, 43 pareggi e 52 vittorie partenopee. Il primo incontro della storia risale al 3 ottobre 1926 nell’allora Divisione Nazionale con la vittoria dei meneghini in trasferta per 1-3, mentre al ritorno ancora successo milanese con un roboante 9-2. L’anno scorso a San Siro la partita terminò 1-1 il 17 marzo con gol di Darmian e Juan Jesus. Sono 86 i precedenti a Milano con 57 vittorie Inter, 10 vittorie Napoli e 19 pareggi. Queste le statistiche Opta. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime dieci partite contro l’Inter in Serie A, per giunta in Campania nel maggio 2023 per 3-1. L’Inter domina a San Siro, infatti è la squadra che ha vinto più partite in casa contro i partenopei (ben 51) e va in gol da 28 partite di fila tra le mura amiche: soltanto Barcellona (29) e Lille (30) hanno una striscia più lunga. La squadra di Conte, però, non subisce gol in trasferta da quattro partite e se dovessero arrivare a 5 sarebbe la prima volta dal periodo gennaio-marzo 2023.

Le parole di Conte

Dopo la dura sconfitta interna con l’Atalanta, per il Napoli di Conte un altro test probante per l’alta classifica con i campioni d’Italia in carica. Per il tecnico dei partenopei non ci sono dubbi: l’Inter è la migliore squadra d’Italia. Il Napoli, però, non vuole partire battuto: “Oggi per valori e per quanto ha dimostrato l’Inter è la migliore in Italia – le sue parole – Hanno lavorato benissimo, gli vanno fatti i complimenti e partono da una posizione di vantaggio rispetto alle altre. C’è stato un grande lavoro da parte di tutti”. Un esame, una prova del nove per il suo Napoli primo in classifica: “Stiamo preparando la partita in maniera importante e non andremo là già battuti – il messaggio dell'allenatore – Sarà per noi un test e ci misureremo con i migliori, quindi capiremo i nostri progressi e l’obiettivo è rimanere primi in classifica”.

Gli uomini di Conte, dunque, promettono battaglia: “Non faremo gli sparring partner ad aspettare cazzotti, giocheremo la nostra partita e di mettere in campo quello su cui stiamo lavorando. L’aspetto importante è continuare a crescere al di là del risultato”. E un minimo di emozione Conte ce l’avrà nel tornare a San Siro? Sì: “Fa sempre effetto tornare dove si è lavorato, sarà un carico di emozioni e tornerò indietro nel tempo ripensando a tante cose e tanti momenti vissuti. Abbiamo vinto uno Scudetto e al primo anno facemmo la finale di Europa League”. In casa Inter c'è grande concentrazione in vista del big match scudetto e Simone Inzaghi ha deciso di tenere in ritiro la squadra per generare massima attenzione sulla sfida ai campani. L’importanza del match, anche se si è solo a novembre, è evidente, perché da un lato nessun campionato si vince in autunno ma dall’altro non si può perdere troppo terreno in avvio, a maggior ragione con una classifica cortissima con sei squadre in quattro punti. I nerazzurri cercano il massimo della continuità, stanno andando bene anche in Champions, i partenopei cercano conferme sul loro percorso di ritorno ai vertici dopo l’orribile stagione scorsa. Inter-Napoli torna a essere una partita di grande, grandissimo livello.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Inter e Napoli chiude il dodicesimo turno di Serie A prima della sosta per le nazionali e si giocA domenica 10 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza di San Siro. La diretta esclusiva del match è affidata a Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.