MARTEDI’ 29 SU DAZN. Rossoneri col Napoli prima partita di A in chiaro dal 1996

Una super sfida di Serie A sarà visibile per tutti gli appassionati.

Dazn ha infatti annunciato che il match tra Milan e Napoli di martedì 29 ottobre alle 20.45 sarà trasmesso gratuitamente sulla piattaforma digitale televisiva. Per usufruire di questo servizio, i potenziali spettatori dovranno prima registrarsi online sulla piattaforma digitale ed accedere al pacchetto ’Try and Buy’. La proposta segna una piccola rivoluzione per il calcio in un’epoca in cui i diritti televisivi, da quasi trent’anni, sono ad appannaggio delle tv a pagamento. L’ultimo precedente risale al 1996, quando venne trasmesso in chiaro l’incontro disputato il 13 aprile allo Stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. "Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo tanti anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più considerando che sarà in diretta esclusiva streaming su

Dazn e senza necessità di abbonarsi", ha spiegato Stefano Azzi, Ceo di

Dazn Italia. La visione in diretta "sarà possibile fino ad un massimo di circa 2 milioni di utenti": è questo l’invito a registrarsi di Dazn. In realtà, la prima prova di diretta in chiaro avverrà questo weekend quando, sulle frequenze dell’emittente, andrà in scena il derby emiliano Sassuolo-Modena.