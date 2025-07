Calciomercato, trattative e ultimi rumors. Milan, visite e firma per Ricci

Milano, 3 luglio 2025 – In casa Milan oggi è stato il giorno di Samuele Ricci. Arrivato a Milano nella serata di ieri, il classe 2001 questa mattina è arrivato circa alle ore 9 alla Clinica La Madonnina dove ha svolto la prima parte delle visite mediche. Attorno all’ora di pranzo si è poi recato al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità e successivamente a Casa Milan, il quartier generale rossonero, dove ha messo la sua firma su un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione a favore del Milan. Al Torino, ormai ex club del centrocampista originario di Pontedera, andranno invece 23 milioni di parte fissa, 1.5 di bonus e il 10% degli incassi in caso di futura cessione. Per rinforzare il Milan in mezzo al campo, però, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, lavora su più tavoli: il nuovo obiettivo da portare alla corte di mister Max Allegri, come ormai noto, è quello di Ardon Jashari: sul piatto, per convincere il Bruges a lasciar partire lo svizzero classe 2002 (convocato in ritiro sabato), i rossoneri hanno messo sul piatto un’offerta di 32 milioni più sei di bonus, assottigliando a soli due milioni la distanza con le richieste dei belgi. La sensazione è che presto la trattativa si possa sbloccare positivamente. In uscita ci sono invece Yunus Musah (su di lui l’interesse di alcuni club di Premier) Yacine Adli (secondo i media russi, lo Spartak Mosca è sull’ex viola) e Ismael Bennacer che, in caso di partenza, potrebbero essere sostituiti da Javi Guerra.

Il nome caldo per la difesa è invece quello di Giovanni Leoni: per assicurarsi il promettente centrale classe 2006, bisognerà però battere la concorrenza dell’Inter e per farlo il Milan potrebbe mettere sul piatto, oltre a una cifra cospicua, anche il cartellino di Mattia Liberali. Molto attivo sul mercato anche il Bologna: nei prossimi giorni sono infatti attesi sotto le Due Torri Ciro Immobile (al suo posto il Besiktas ha acquistato l’ex Roma e Milan Tammy Abraham) e Federico Bernardeschi, due colpi di assoluta qualità che dal prossimo anno saranno a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Al passo di addio, invece, Sam Beukema, che a breve dovrebbe passare al Napoli per una cifra non lontana dai 35 milioni (il giocatore avrebbe chiesto di essere ceduto ai campioni d’Italia). Per sostituire il forte centrale olandese, il Bologna si è mosso con tempestività: secondo i media cechi, infatti, i rossoblù sarebbero ad un passo da Martin Vitik: allo Sparta Praga andranno invece circa 15 milioni.

Sempre il Napoli, che ha chiuso positivamente l’affare Noa Lang, ha poi nel mirino anche un altro rossoblù: Dan Ndoye. La strada per arrivare all’esterno belga è però ancora piuttosto tortuosa. Nelle prossime settimane potrebbe però arrivare anche una cessione eccellente come quella di Victor Osimehn, obiettivo della Juventus, intenzionata a regalare a Tudor un’altra pedina di lusso per l’attacco. I bianconeri dovranno però cercare anche di far cassa cedendo Dusan Vlahovic (ai margini del progetto) su cui è forte l’interesse del Milan che punta anche Mateo Retegui.