Milan-Fiorentina in tv: dove vederla e probabili formazioni

Milano, 25 novembre 2023 – Il campionato di Serie A è pronto a ripartire dopo la sosta e il piatto forte del trittico di anticipi del tredicesimo turno è senza dubbio la sfida che questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport) vedrà il Milan di Stefano Pioli sfidare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I rossoneri la prossima settimana saranno attesi dalla cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ma, dopo il beffardo pareggio in rimonta subito contro il Lecce due settimane fa, sono prima chiamati ad un riscatto in campionato, dove non possono più perdere terreno da Inter e Juventus se vogliono tenere viva la fiammella della speranza scudetto. La sosta per le nazionali ha però lasciato in dote a Pioli una vera e propria situazione emergenziale soprattutto in attacco, dove mancheranno lo squalificato Giroud e Okafor, che negli impegni con la Svizzera ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Il tecnico rossonero, però, nella consueta conferenza stampa prepartita non ha cercato alibi ma ha soltanto chiesto ai suoi una grande prestazione: “Dobbiamo dimostrare di poter essere competitivi. Certo, il momento non è dei più semplici, siamo in emergenza ma dobbiamo affrontare questo periodo con compattezza. Contro la Fiorentina servirà una prestazione di livello perché ci ha sempre saputo mettere in difficoltà. Serviranno i fatti, con i quali dimostrare di aver capito quali sono stati gli errori che abbiamo commesso nell’ultimo periodo”. Tra i convocati, vista la già citata emergenza in attacco, ci sarà la chance per il prodigio classe 2008 Camarda, ma il tecnico rossonero preferisce non mettergli pressione addosso: “Ha tanto talento, che è un qualcosa che non ha età. Dobbiamo aiutarlo perché è giovane, anche se ha un carattere già maturo. È felice di esserci e potrà dare una mano se servirà”. Il tecnico rossonero dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3 e con poche sorprese: tra i pali ci sarà ancora Maignan, protetto dal pacchetto arretrato formato da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In mediana, anche in vista della Champions, sarà concesso un turno di riposo a Loftus-Cheek – che ha appena smaltito piccoli acciacchi – e giocheranno Musah e Pobega da mezzali e Reijnders nelle vesti di regista. Davanti, invece, scelte pressoché obbligate: a comporre il tridente saranno Chukwueze, l’ex di turno Jovic e Pulisic.

Le scelte di Italiano

Arriva all’appuntamento dopo la vittoria nel derby la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che punta a fare ancora bene: “Sarà un match molto tosto – ha dichiarato il tecnico dei toscani –. Abbiamo preparato bene la gara e vogliamo fare bella figura. Siamo molto carichi”. Il tecnico dei toscani, insomma, non si fida del Milan nonostante le tante assenze: “A loro mancheranno giocatori importanti ma restano una grandissima squadra, piena di campioni e con un ottimo allenatore. Ripartiamo carichi e motivati, perché la vittoria contro il Bologna ci ha permesso di lavorare con entusiasmo nel corso della sosta. L’impegno è difficile ma ci siamo preparati bene e adesso vedremo quali saranno le risposte sul campo”. Italiano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1: a fare da muro protettivo davanti al portiere Terracciano ci dovrebbero essere Parisi, Milenkovic, Quarta e Biraghi, mentre la coppia in mediana dovrebbe essere composta da Duncan e Arthur. Infine, ad agire alle spalle della punta Nzola, sulla trequarti, dovrebbe esserci il trio formato dall’ex rossonero Bonaventura e da Niko Gonzalez e Brekalo. Orari e dove vederla in TV: la garà sarà trasmessa sabato 25 novembre in diretta su DAZN e Sky Sport alle ore 20.45.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, , Reijnders, Musah; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano