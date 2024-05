Serie A, 36esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite

Milano, 9 maggio 2024 – Archiviati gli impegni delle italiane nelle coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A. Il campionato è giunto alla sua 36esima giornata, che verrà inaugurata venerdì da Frosinone-Inter. Il programma continua sabato con le sfide fra Napoli-Bologna e Milan-Cagliari. Il match clou della domenica è certamente lo scontro diretto in zona Champions League fra Atalanta e Roma. Sempre a proposito di Champions, la Juventus ospita la Salernitana per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale per club. Impegno casalingo pure per la Lazio, che attende il Cagliari. In ottica salvezza invece, cercano punti il Verona (in casa con il Torino) e il Sassuolo, impegnato a Genova. Completano il quadro lunedì Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza.

Il programma delle gare e dove vederle

Frosinone-Inter: venerdì 10 maggio, ore 20:45, con diretta tv su Dazn e Zona Dazn, in streaming su Dazn;

Napoli-Bologna: sabato 11 maggio, ore 18, con diretta tv su Dazn e Zona Dazn, in streaming su Dazn;

Milan-Cagliari: sabato 11 maggio, ore 20:45, con diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Empoli: domenica 12 maggio, ore 12:30, con diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Genoa-Sassuolo: domenica 12 maggio, ore 15, con diretta tv su Dazn e Zona Dazn, in streaming su Dazn;

Hellas Verona-Torino: domenica 12 maggio, ore 15, con diretta tv su Dazn e Zona Dazn 2, in streaming su Dazn;

Juventus-Salernitana: domenica 12 maggio, ore 18, con diretta tv su Dazn e Zona Dazn 2, in streaming su Dazn;

Atalanta-Roma: domenica 12 maggio, ore 20:45, con diretta tv su Dazn e Zona Dazn, in streaming su Dazn;

Lecce-Udinese: lunedì 13 maggio, ore 18:30, con diretta tv su Dazn e Zona Dazn, in streaming su Dazn;

Fiorentina-Monza: lunedì 13 maggio, ore 20:45, con diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Frosinone-Inter

Frosinone (3-4-1-2): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Gelli, Mazzitelli, Valeri; Brescianini; Soulé, Cheddira.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee.

Milan-Cagliari

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

Cagliari (4-3-3): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Lapadula, Shomurodov.

Lazio-Empoli

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang.

Genoa-Sassuolo

Genoa (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, de Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Matheus Henrique, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti.

Hellas Verona-Torino

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Noslin, Lazovic; Bonazzoli.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Linetty; Zapata, Sanabria.

Juventus-Salernitana

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi.

Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku.

Lecce-Udinese

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Sansone

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca.

Fiorentina-Monza

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Ikoné; Belotti

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

Le designazioni arbitrali

Frosinone-Inter: arbitro Giua, assistenti Scatragli – Di Gioia, Iv: Prontera, Var: Paterna, Avar: Doveri;

Napoli-Bologna: arbitro Pairetto, assistenti Peretti – Colarossi, Iv: Marcenaro, Var: Doveri, Avar: Abisso;

Milan-Cagliari: arbitro Sozza, assistenti Carbone – Giallatini, Iv: Tremolada, Var: Irrati, Avar: Chiffi;

Lazio-Empoli: arbitro Aureliano, assistenti Lo Cicero – Rossi M., Iv: Monaldi, Var: Chiffi, Avar: Fabbri;

Genoa-Sassuolo: arbitro Mariani, assistenti Costanzo – Cecconi, Iv: Gualtieri, Var: Marini, Avar: Di Bello;

Hellas Verona-Torino: arbitro Marinelli, assistenti Alassio – Del Giovane, Iv: Di Marco, Var: Valeri, Avar: Piccinini;

Juventus-Salernitana: arbitro Santoro, assistenti Zingarelli – Bhari, Iv: Sacchi, Var: Mazzoleni, Avar: Nasca;

Atalanta-Roma: arbitro Guida, Meli – Berti, assistenti Iv: Feliciani, Var: Abisso, Avar: Di Paolo;

Lecce-Udinese: arbitro Massa, assistenti Imperiale – Preti, Iv: Marchetti, Var: Di Paolo, Avar: Serra;

Fiorentina-Monza: arbitro Zufferli, assistenti Passeri – Votta, Iv: Rutella, Var: Maggioni, Avar: Marini

La classifica

Inter 89; Milan 71; Juventus 66; Bologna 64; Atalanta, Roma 60; Lazio 56; Napoli 51; Fiorentina 50; Torino 47; Monza 45; Genoa 43; Lecce 37; Verona 34; Cagliari 33; Frosinone, Empoli 32; Udinese 30; Sassuolo 29; Salernitana 15.

