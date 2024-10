Roma-Torino 1-0, la Lupa riparte con Dybala

Roma, 31 ottobre 2024 – Riparte con tre punti Ivan Juric e placa le recenti polemiche, con anche rumors di possibile esonero. I giallorossi battono il Torino uno a zero nel posticipo della decima giornata con un gol di Paulo Dybala nel primo tempo, brutto retropassaggio di Linetty, al termine di una partita ben giocata e ben comandata come possesso, ritmo e intensità. Una Roma più vispa e che ha vinto con merito, mentre il Toro ha sofferto la poca qualità in fase di rifinitura e ha creato troppo poco per sperare almeno in un pareggio. Gli uomini di Juric salgono a 13 punti, ma sono ancora distanti dalle zone nobili.

Decide Dybala, poco Toro

Juric, senza Dovbyk, opta per Dybala punta con Pisilli e Baldanzi a supporto, nel suo classico 3-4-2-1. Vanoli sceglie invece Adams di fianco a Sanabria. Inizio di match abbastanza combattuto, la Roma prova a fare la partita ma il Toro è solido e tiene bene il campo, Juric non ha l’ucraino e deve imporre palla a terra ai suoi, i granata agiscono spesso di rimessa. Non succede granché nel primo quarto d’ora, infatti la prima emozione è al 20’ ed è un gol. Il Toro sbaglia la gestione del pallone con Linetty, che recapita un orribile pallone verso Milinkovic, così si inserisce Dybala bravo a colpire da posizione defilata con Masina che, goffamente, non riesce a evitare la rete: 1-0 giallorosso. Qui il match si mette in discesa per i padroni di casa. Il possesso è spesso in controllo della Roma, che dopo il gol inizia a gestire a piacimento ritmo e partita, portando i granata a una lunga fase difensiva che snatura il gioco di Vanoli. Ci prova Angelino con un esterno sinistro ficcante, ma Milinkovic c’è. Prova a mettere fuori la testa il Toro nella seconda metà di tempo, prima con un colpo di testa di Coco neutralizzato da Svilar, poi con un tiro cross di Vojvoda che per poco non si infila incredibilmente nel sette, ma in generale manca velocità e brillantezza negli ospiti che faticano a innescare Sanabria e anche gli esterni sono ben contenuti. Vanoli deve ridare verve alla sua fase offensiva e allora va con il match winner contro il Como, Njie, che sostituisce uno spento Gineitis a inizio ripresa. Ma è la Roma ad avere una occasionissima con Pisilli, smarcato da una bellissima combinazione tra Angelino e Dybala, viziata da fuorigioco, il cui destro termina sul palo. I giallorossi continuano a comandare e poco dopo è Le Fee a impegnare Milinkovic con un destro da fuori, che ha il difetto di prendere poco angolo e finisce centrale. Il match appare in controllo dei giallorossi, ma il risultato resta aperto e occorre attenzione, dato che Vanoli inserisce anche Vlasic per aumentare la fantasia. I granata hanno una chance con Njie che trova un grande volo si Svilar a negare il pari. Al Toro, in ogni caso, manca qualità e la fase di possesso è alquanto sterile, mentre la Roma appare decisamente più brillante e intensa anche nella fase di riconquista. Infatti il risultato non cambia, la Roma porta a casa una preziosa vittoria e argina le recenti polemiche, dando a Juric qualche giorno di tregua. Ora la trasferta di Verona, mentre il Toro ospiterà la Fiorentina.