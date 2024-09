Udinese-Inter, Inzaghi pronto a lanciare Bisseck: probabili formazioni e orari tv

Milano, 27 settembre 2024 – Dimenticare la brutta scoppola nel derby. L’Inter di Simone Inzaghi riparte da Udine, dove giocherà in anticipo sabato alle 15 in vista della partita di Champions League con la Stella Rossa in programma a San Siro martedì. La sconfitta con il Milan ha aperto uno squarcio importante sulla mentalità della squadra nerazzurra, che dopo la seconda stella è apparsa appagata e poco famelica, soprattutto nella stracittadina. Inter balbettante in campionato, mentre in Champions ha trovato un prezioso pari esterno con il Manchester City. Fortuna vuole che nessuna delle big sia partita a spron battuto in Serie A e le distanze sono ancora contenute, per cui recuperabili se la squadra di Inzaghi dovesse infilare una serie di risultati consecutivi. Di fronte ci sarà l’Udinese, che la settimana scorsa ha vissuto l’ebbrezza del primo posto in classifica prima della sconfitta di Roma, netta nella proporzione. Ma al Blu Energy è sempre difficile passare e sicuramente per l’Inter sarà una bella prova del nove. Inzaghi chiede una reazione e una vittoria per rilanciare le quotazioni interiste anche in ottica scudetto. Non c’è nessuna intenzione di scegliere tra Serie A e Champions: l’Inter vuole fare bene in entrambe le competizioni.

Probabili formazioni

Qualche cambiamento per Inzaghi, un po’ per necessità e un po’ per scelta. In difesa si registra un Pavard sotto tono, così dovrebbe toccare a Bisseck completare il reparto con Acerbi e Bastoni. In fascia destra torna titolare Darmian, con il solito Dimarco a sinistra, mentre in mezzo non c’è Barella infortunato così toccherà a Frattesi con Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti pronto Thuram dal primo minuto al fianco di Lautaro, che vuole assolutamente sbloccarsi. Nell’udinese 3-4-2-1 con Kabasele, Bijol e Kristensen dietro, Ehizibue, Karlstrom, Lovric e Kamara a centrocampo, davanti Thauvin ed Ekkelenkamp a supporto di Lucca. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi

Precedenti

Sono 116 i precedenti totali tra Udinese e Inter con 60 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 24 vittorie friulane. Il primo precedente risale alla Prima Divisione 1925/1926 quando a Udine vinse l’Inter per 3-4 mentre l’ultimo si è giocato l’8 aprile 2024 con il successo nerazzurro 1-2 grazie ai gol di Calhanoglu e Frattesi, quest’ultimo al novantesimo, per rimontare l’iniziale vantaggio di Samardzic. Per quanto riguarda le sole partite a Udine ci sono stati 59 precedenti con 25 vittorie interiste, 14 vittorie friulane e 20 pareggi. L’ultima vittoria dell’Udinese sull’Inter in Friuli risale al 18 settembre 2022 grazie ad Arslan, Bijol e a un’autorete di Skriniar che ribaltarono il vantaggio di Barella dopo 5 minuti. Questi di seguito i dati Opta. L’Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide contro l’Udinese in Serie A (1P), segnando 19 gol nel periodo (2.7 di media), l’unico successo dei friulani nel periodo risale al 18 settembre 2022 (3-1 al Bluenergy Stadium). L’Inter è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 trasferte contro l’Udinese in campionato (8V, 2N), dopo che aveva perso due delle tre precedenti (1V). Con la sconfitta 0-3 contro la Roma, l’Udinese ha interrotto una striscia di nove match da imbattuta in campionato (5V, 4N); i friulani non registrano almeno due sconfitte di fila in Serie A dallo scorso aprile (tre in quel caso, la prima delle quali contro l’Inter). L’Udinese ha vinto entrambe le prime due gare al Bluenergy Stadium in questo campionato, solo quattro volte nella loro storia i friulani hanno ottenuto tre successi nelle prime tre partite casalinghe stagionali di Serie A: nel 2014/15, nel 2011/12, nel 2000/01 e nel 1950/51. L’Inter ha pareggiato le prime tre trasferte di questa stagione tra tutte le competizioni, solo una volta nella loro storia (dal 1929/30) i nerazzurri hanno pareggiato tutte le prime quattro gare fuori casa stagionali: nel 1987/88. Più in generale, l’Inter ha pareggiato tutte le ultime quattro gare fuori casa tra tutte le competizioni, l’ultima volta che ne ha registrate di più risale al periodo tra ottobre e dicembre 2004 (sei in quel caso).

Runjaic: “Inter senza punti deboli”

Dopo aver assaporato la vetta momentanea la settimana scorsa, l’Udinese di Kosta Runjaic è incappata in una brutta sconfitta a Roma contro la squadra del neo arrivato a Ivan Juric e c’è tutta l’intenzione di tornare sul solco delle prestazioni recenti: “All’Olimpico abbiamo cominciato male come energia e gioco, ci sono stati troppi errori in fase di possesso e contro squadre del genere se corri dietro al pallone poi diventa difficile – le sue parole – Ne abbiamo parlato con la squadra e non è stato un problema di modulo quanto di palla tra i piedi. Sono stati persi due pallone decisivi e ci è mancata aggressività”. Ma anche l’Inter viene da una brutta partita nel derby e non vorrà steccare il match a Udinese per riprendere la corsa Scudetto. Runjaic vede una squadra forte: “Non ha punti deboli l’Inter e in campo ruotano molto, poi sono strutturati fisicamente e credo sia la squadra più forte della Serie A. Forse non sono ancora al top ma dovremo assolutamente dare tutto ciò che abbiamo. Daremo il nostro meglio davanti ai nostri tifosi”.

Dove vederla in tv

Udinese-Inter si gioca sabato 28 settembre al Blu Energy Stadium di Udine con calcio d’inizio alle ore 15. La partita sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma Dazn con telecronaca affidata a Dario Mastroianni e Valon Behrami.