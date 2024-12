Serie B, 16esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 6 dicembre 2024 – Sedicesima giornata di Serie B che si aprirà con la sfida tra Juve Stabia e Sudtirol al Romeo Menti: i campani sono in caduta libera, con 0 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, mentre il Sudtirol ha bisogno di punti per uscire dalla zona rossa. Domani alle 15 andrà in scena l’importante sfida playoff tra Bari e Cesena, che occupano rispettivamente il sesto e il quinto posto in classifica con un solo punto di distacco, e allo stesso orario il Modena ospiterà la Salernitana, nobile decaduta che ha l’obbligo di risalire la china: 16 punti e un quindicesimo posto in classifica sono troppo pochi per i granata. Sempre alle 3 del pomeriggio si giocherà Carrarese – Palermo: Dionisi e i suoi cercheranno di approfittarne dello scontro diretto tra Bari e Cesena, mentre Calabro vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata. Il Pisa è obbligato a vincere a Mantova se non vuole perdere di vista il Sassuolo, mentre Cosenza – Frosinone (alle 17:15) completerà il quadro della giornata di sabato. Domenica alle 15 si giocheranno tre partite: Spezia – Cittadella, Catanzaro – Brescia e Cremonese – Reggiana. Per i liguri vale lo stesso discorso del Pisa, mentre il Cittadella ha il dovere di provare quantomeno ad abbandonare l’ultimo posto, che condivide con Sudtirol e Frosinone. Il Brescia con una vittoria può staccare il Catanzaro, che dista due punti e nelle ultime 5 ha collezionato soltanto pareggi; la Cremonese, invece, cerca la terza vittoria di fila contro la Reggiana di William Viali, che nelle ultime cinque sfide non ha mai vinto. Il Sassuolo capolista ospiterà la Sampdoria alle 17:15 in una partita che profuma di Serie A ma solo per i neroverdi, dato che i blucerchiati si trovano al dodicesimo posto in classifica e non sanno più vincere: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime 5 di campionato per la squadra di Sottil.

Il programma delle gare e dove vederle

Juve Stabia – Sudtirol: venerdì 6 dicembre, ore 20:30; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Modena – Salernitana: sabato 7 dicembre, ore 15:00; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Bari – Cesena: sabato 7 dicembre, ore 15:00; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Carrarese – Palermo: sabato 7 dicembre, ore 15:00; diretta streaming su Dazn e Amazon prime Video al canale “LaB Channel”;

Mantova – Pisa: sabato 7 dicembre, ore 15:00; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Cosenza – Frosinone: sabato 7 dicembre, ore 17:15; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Spezia – Cittadella: domenica 8 dicembre, ore 15:00; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Catanzaro – Brescia: domenica 8 dicembre, ore 15:00; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Cremonese – Reggiana: domenica 8 dicembre, ore 15:00; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Sassuolo – Sampdoria: domenica 8 dicembre, ore 17:15; diretta streaming su Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Le probabili formazioni

Juve Stabia – Sudtirol

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Folino, Bellich, Rocchetti; Floriani, Leone, Pierobon, Fortini; Maistro, Candellone, Adorante. All. Pagliuca.

Sudtirol (3-5-2): Drago; Kofler, Ceppitelli, Masiello; El Kaourabi, Molina, Arrigoni, Martini, S. Davi; Casiraghi, Odogwu. All. Zaffaroni.

Modena – Salernitana

Modena (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz; Ponsi, Gerli, Magnino, Bozhanaj; Palumbo, Caso; Mendes. All. Mandelli.

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Amatucci, Reine-Adelaide, Stojanovic; Verde, Soriano; Simy. All. Colantuono.

Bari – Cesena

Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Olivieri, Maita, Benali, Dorval; Falletti; Novakovich, Lasagna. All. Longo.

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Mangraviti, Prestia; Ceesay, Bastoni, Calò, Celia; Antonucci, Berti; Shpendi. All. Mignani.

Carrarese – Palermo

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Bouah, Zuelli, Capezzi, Cicconi; Cherubini, Shpendi; Capello. All. Calabro.

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco. All. Dionisi.

Mantova – Pisa

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, De Maio, Panizzi; Trimboli, Burrai; Bragantini, Aramu, Fiori; Mensah. All. Possanzini.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Arena, Vignato; Lind. All. Inzaghi

Cosenza – Frosinone

Cosenza (3-4-2-1): Micai; Venturi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Charlys, Kouan, Ricci; Fumagalli, Florenzi; Mazzocchi. All. Alvini.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono A., Barcella, Cichella, Garritano, Marchizza; Ambrosino, Canotto. All. Greco.

Spezia – Cittadella

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Cassata, Esposito S., Bandinelli, Reca; Esposito P., Colak. All. D’Angelo.

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Piccinini, Negro, Salvi; Carissoni, Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo; Pandolfi, Rabbi. All. Dal Canto.

Catanzaro – Brescia

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Ceresoli, Pontisso, Petriccione, Koutsoupias, Seck; Biasci, Iemmello. All. Caserta.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bertagnoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Moncini, Juric. All. Maran.

Cremonese – Reggiana

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

Reggiana (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi; Marras, Ignacchiti, Reinhart, Portanova, Sersanti; Gondo, Pettinari. All. Viali.

Sassuolo – Sampdoria

Sassuolo (4-3-2-1): Moldovan; Pieragnolo, Romagna, Odenthal, Toljan; Obiang, Boloca; Berardi, Laurienté, Thorstvedt; Pierini. All. Grosso.

Sampdoria (4-2-3-1): Silvestri; Venuti, Ferrari, Riccio, Veroli; Meulensteen, Yepes; Pedrola, Tutino, Akinsanmiro; La Gumina. All. Sottil.

Le designazioni arbitrali

Juve Stabia – Sudtirol: arbitro Feliciani, assistenti Zingarelli e Catallo, IV Ufficiale Mastrodomenico, VAR Nasca, AVAR Longo;

Modena – Salernitana: arbitro Perenzoni, assistenti Bercigli e Arace, IV Ufficiale Gandino, VAR Di Martino, AVAR Di Vuolo

Bari – Cesena: arbitro Santoro, assistenti Ricci e Niedda, IV Ufficiale Ancora, VAR Baroni, AVAR Pagnotta

Carrarese – Palermo: arbitro Crezzini, assistenti Cecconi e Fontani, IV Ufficiale Poli, VAR Dionisi, AVAR Marcenaro

Mantova – Pisa: arbitro Sozza, assistenti Ceccon e Galimberti, IV Ufficiale Gianquinto, VAR Campolone, AVAR Fabbri

Cosenza – Frosinone: arbitro Ayroldi, assistenti Cipressa e Biffi, IV Ufficiale Allegretta, VAR Pairetto, AVAR Miele

Spezia – Cittadella: arbitro Rutella, assistenti Lo Cicero e Trasciatti, IV Ufficiale Turrini, VAR Maggioni, AVAR Monaldi

Catanzaro – Brescia: arbitro Perri, assistenti Scarpa e Miniutti, IV Ufficiale Vogliacco, VAR Gualtieri, AVAR Pairetto

Cremonese – Reggiana: arbitro Scatena, assistenti Fontemurato e Massara, IV Ufficiale Bozzetto, VAR Gariglio, AVAR Minelli

Sassuolo – Sampdoria: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Costanzo e Ceolin, IV Ufficiale Rinaldi, VAR Volpi, AVAR Di Paolo

La classifica

Sassuolo 34, Pisa 31, Spezia 30, Cremonese 24, Cesena 22, Bari 21, Palermo 21, Brescia 19, Juve Stabia 19, Mantova 18, Catanzaro 17, Sampdoria 17, Cosenza 16, Modena 16, Salernitana 16, Carrarese 16, Reggiana 15, Frosinone 13, Sudtirol 13, Cittadella 13.