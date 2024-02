Serie B, 27esima giornata: Cremonese e Catanzaro non si fermano, pareggio del Parma

Milano, 28 febbraio 2024 – Turno infrasettimanale per il campionato cadetto, con le venti squadre di Serie B impegnate a cavallo tra la serata di martedì e mercoledì. Questa sera scenderanno in campo le ultime sei squadre rimanenti: Venezia-Cittadella, Pisa-Modena e Spezia-FeralpiSalò tutte alle ore 20.30. Mentre ieri sono state sette le partite disputate: dai pareggi di Reggiana, Ascoli e Parma, fino alle vittorie di Catanzaro, Cremonese, Como e Ternana. Ripercorriamo nel dettaglio le gare e i marcatori di questa prima parte di 27° giornata.

Odogwu risponde a Pieragnolo, pari tra Reggiana e Sudtirol

A Reggio la partita è bloccata nel primo tempo, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra e nessuna che mette in vera difficoltà i portieri avversari. Gli uomini di Nesta vanno vicini al vantaggio poco prima della pausa con il palo colpito da Portanova dopo una deviazione di Cagnano. La partita si sblocca al 63' con Blanco che da destra crossa in mezzo per Girma che calcia senza pensarci, ma la palla finisce sui piedi di Pieragnolo che non può sbagliare e porta in vantaggio i suoi. Il Sudtirol reagisce e dopo poco meno di dieci minuti pareggia i conti con Odogwu che trova il gol dopo una serie di batti e ribatti e deviazioni in area. Partita che finisce 1-1, con le due squadre che restano appaiate in classifica a quota 32.

Altro punticino salvezza per l'Ascoli

Piano piano l'Ascoli sta provando a rialzare la testa e uscire dalla zona rossa della classifica. I marchigiani, che ospitano il Brescia, passano in vantaggio dopo una decina di minuti con Pedro Mendes che dal dischetto non sbaglia. Il primo tempo va in archivio sull'1-1 perché il pari se lo inventa tutto da solo Dickmann: prende palla a metà campo, parte, arriva sulla trequarti avversaria e lascia partire un destro fortissimo che si infila sotto la traversa. Secondo tempo con ritmi più bassi, dove l'Ascoli fa buona guardia dietro ma manca di precisione negli ultimi venti metri.

Il Catanzaro batte anche il Bari

Partita che rischiava di mettersi subito male per i padroni di casa, visto che Fulignati si è dovuto superare su Lulic in avvio. Sul ribaltamento di fronte punizione per il Catanzaro, Jari Vandeputte si inventa una traiettoria imprendibile per Brenno e fa 1-0 dopo 4'. Ancora tanto Catanzaro nel primo tempo, con le occasioni di Souneas e Iemmello, con quest'ultimo che centra il palo. Nel secondo tempo arriva un altro legno, stavolta per il Bari: è la traversa a dire di no a Di Cesare. Il raddoppio arriva al 77' sempre grazie al solito capitan Iemmello che supera un paio di difensori e segna il gol che mette in ghiaccio la partita. Finisce 2-0 per il Catanzaro che arriva così al terzo successo nelle ultime 4.

La Cremo non si ferma e vince contro la Sampdoria

Pronti, via e al quinto minuto Johnsen calcia col destro da fuori area e porta avanti la Cremonese. Non tarda ad arrivare la reazione doriana con Ghilardi che, in tap-in, pareggia i conti al 13'. Ritmo molto alto, le due squadre corrono da una parte all'altra del campo e le occasioni non mancano: Antov e Johnsen impegnano Stankovic prima della fine del primo tempo. La Cremonese continua a spingere e merita il vantaggio che, infatti, arriva puntuale: Johnsen è una furia, salta un paio di difensori, tira, deviazione di Depaoli che diventa buona per Falletti che buca le mani a Stankovic. Ottavo risultato utile consecutivo per gli uomini di Stroppa che vincono 2-1 in casa della Sampdoria.

Il Como passa agile sul Lecco

Non fatica troppo la squadra di Roberts che, dopo 3 minuti, è già in vantaggio grazie al gol di Goldaniga sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Novakovich si mangia il pari poco dopo e al 21’ gli ospiti raddoppiano con capitan Bellemo. Prima della fine del tempo ci sono anche due grosse chance per Nsame che però manca l'appuntamento con la porta. Il tris arriva nelle ultime battute del secondo tempo con Abildgaard che segna con un pregevole mancino al volo. A inizio ripresa il giocatore si era visto annullare un gol per fuorigioco iniziale di Nsame. Il derby del lario è del Como che vince 3-0 contro il Lecco.

La Ternana passa a Palermo

Bellissima partita al Barbera, con Ternana e Palermo che si lottano punti importanti. Ritmi molto alti già dalle prime battute: Brunori al 6' centra la traversa, si va dall'altra parte e Gaston Pereiro porta in vantaggio gli ospiti. Pyythia poco dopo sfiora lo 0-2, ma Pigliacelli dice di no con un grande intervento. Poco prima del ventesimo ci pensa Lund a rimettere le cose a posto per il Palermo: mancino potente del classe 2002 e primo gol in Serie B. Sul finire del primo tempo si placa la partita e si va a riposo sull'1-1. Al 64' malissimo la difesa del Palermo: Luperini supera Ceccaroni e corre, dal fondo vede l'inserimento di Pyythia che deve soltanto spingere il pallone in porta. I rosanero accusano il colpo e prendono terzo gol al 73' con un altro errore di Ceccaroni che questa volta si fa saltare da Raimondo che poi segna la nona rete stagionale. In pieno recupero, a partita ormai finita, il cross di Brunori diventa un tiro che si insacca in porta per il definitivo 2-3.

Secondo pari di fila per il Parma, col Cosenza è 1-1

Contro il Cosenza il Parma raccoglie solo un punto, nonostante le cose per la squadra di Pecchia si erano messe benissimo dopo 2 minuti: destro al volo di Cyprien e 1-0 al Tardini. Il pari arriva al 41' con Camporese che svetta sulla testa di Benedyczak sull'angolo battuto da Calò e fa 1-1. Prima dell’intervallo, Tutino sfiora pure il raddoppio: cross di Frabotta, molto attivo nella corsia mancina, zuccata dell'attaccante e palo pieno. A un quarto d’ora dalla fine si complica la gara dei padroni di casa con Balogh che subisce tunnel da Florenzi, il difensore interviene in ritardo e rimedia il secondo giallo. In dieci la squadra di Pecchia gestisce il ritmo e si copre, ma sciupa una grandissima occasione con Man che davanti alla porta prende la traversa. Anche Tutino davanti alla porta non è preciso all'ultimo istante e tra Parma e Cosenza finisce 1-1.