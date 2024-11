Possanzini ko col Sassuolo. Berardi buca il Mantova. Ancora mal di trasferta. E la classifica fa paura

REGGIO EMILIA

Al Mantova non bastano le numerose occasioni create e una prova ricca di coraggio per tornare con un risultato positivo dal campo del quotato Sassuolo. La squadra di Possanzini non si lascia intimorire da quella che viene considerata la squadra più talentuosa della serie B, ma pratica ugualmente il suo gioco e crea non pochi problemi alla difesa neroverde. I virgiliani, però, non riescono a concretizzare e nella ripresa arriva l’episodio, un fallo di Panizzi su Berardi in area, che fa la differenza e consente al trequartista emiliano di tornare al gol dopo dieci mesi dal dischetto. La gara si dimostra piacevole e combattuta sin dai primi minuti. Nel primo tempo le migliori opportunità capitano a Berardi, che si vede neutralizzare un colpo di testa da Festa, e a Mancuso, che in due circostanze obbliga i difensori a provvidenziali recuperi. La gara si decide così nella ripresa. L’incontro riparte nel segno dell’equilibrio, ma al 18’ Berardi costringe Panizzi al fallo da rigore che l’ex nazionale trasforma con precisione. La formazione di Possanzini si spinge in avanti con generosità sino al termine, ma il Sassuolo chiude tutti gli spazi ed obbliga i virgiliani a rimanere ancora una volta a mani vuote lontano dal MartellI. L.M.