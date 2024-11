Il Mantova gioca, il Sassuolo vince: decisivo un rigore di Berardi

Mantova, 3 novembre 2024 – Il Mantova lotta a testa alta e con orgoglio in casa del Sassuolo, ma deve arrendersi a un rigore firmato da Berardi a metà della ripresa. La squadra di Possanzini ha messo in mostra uno spirito propositivo ed è riuscita a creare diverse palle-gol, ma non ha saputo concretizzare i suoi sforzi ed è stata così costretta a tornare a mani vuote dalla trasferta in terra emiliana nonostante una prova senza dubbio lusinghiera.

Coraggio virgiliano

La gara si apre con Berardi, che vuole festeggiare la prima stagionale da titolare e al 1’ tenta subito la battuta a rete, ma non riesce ad imprimere forza alla sfera e Festa può controllare senza particolari problemi. La squadra di Possanzini, ex di turno, gioca comunque con coraggio e al 4’ Mancuso anticipa tutti e manda di poco a lato.

L’incontro si mantiene piacevole e ricco di capovolgimenti di fronte. La difesa neroverde è costretta ad alcuni rinvii affannosi sul pressing dei biancorossi e al 18’ un’indecisione tra Romagna e Satalino per poco non offre a Mancuso il comodo pallone del vantaggio, ma il portiere emiliano riesce in extremis a recuperare.

Sul fronte opposto al 20’ ancora Berardi si mette in luce con un colpo di testa che chiama Festa ad una provvidenziale parata. Le due contendenti si affrontano con decisione e su ritmi elevati per tutto il primo tempo. Dopo un botta e risposta rimasto senza esito tra Berardi e Galuppini, al 40’ il Mantova impensierisce nuovamente la difesa locale, ma il tentativo finale di Mancuso si spegne sull’esterno della rete.

Il Sassuolo cerca di pungere prima dell’intervallo, ma la retroguardia virgiliana è sempre attenta e le due squadre vanno al riposo sul nulla di fatto.

Mimmo subisce e trasforma

La ripresa si apre ancora nel segno dell’equilibrio con Fiori che si rende minaccioso per gli ospiti, mentre Thorstvedt risponde senza perdere tempo per gli emiliani. La compagine di Grosso insiste e dopo una buona opportunità non sfruttata da Russo, al 18’ arriva l’azione che sblocca il risultato. Panizzi atterra in area Berardi che lo aveva appena superato. Per l’arbitro è rigore e il trequartista neroverde può così tornare al gol dopo dieci mesi di digiuno. Uno svantaggio sicuramente immeritato per i virgiliani, che provano a reagire subito.

Mister Possanzini prova a spingere in avanti i suoi giocatori, ma il vantaggio carica il Sassuolo, che punge ancora con veloci ripartenze di Pierini e di Pieragnolo. Sul fronte opposto i virgiliani non vogliono arrendersi e chiudono in avanti con generosità, ma, nonostante la buona volontà, non riescono a raddrizzare la situazione ed il triplice fischio dell’arbitro lascia ancora una volta a mani vuote il Mantova lontano dal Martelli. Seppur immeritatamente.

Sassuolo-Mantova 1-0 (0-0)

Sassuolo (4-3-3): Satalino 6; Toljan 6, Romagna 6, Odenthal 6,5, Pieragnolo 6,5 (43’ st Paz sv); Boloca 6, Obiang 6,5, Thorstvedt 7; Berardi 6,5 (43’ st Muhamerovic sv), Flavio Russo 6 (25’ st Mulattieri 6), Laurienté 6 (25’ st Pierini 6). A disposizione: Alessandro Russo; Moro; D’Andrea; Antiste; Caligari; Lipani; Iannoni; Miranda. All: Fabio Grosso 6,5.

Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Maggioni 6, Redolfi 6, Brignani 6,5, Solini 6 (1’ st Panizzi 6); Muroni 6 (39’ st Trimboli sv), Burrai 6,5; Galoppini 6 (19’ st Bragantini 6), Aramu 6,5 (19’ st Wieser 6), Fiori 6; Mancuso 6,5 (19’ st Mensah 6). A disposizione: Sonzogni; Bani; Debenedetti; Fedel; Artioli; Cella; De Maio. All: Davide Possanzini 6. Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria 6. Reti: 18’ st Berardi (rig.). Note: ammoniti Solini; Laurienté; Muroni - angoli: 5-4 – recupero: 0 e 4’.